Η Δυτική Αχαΐα βυθίστηκε στο πένθος μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στα Σπάτα, όπου ένα 3χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν και οι δύο από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων.

Από την πτώση, το μικρό παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, προχωρώντας σε διασωλήνωση και ανάνηψη, καθώς το παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες που διήρκεσαν περίπου 40 λεπτά, το παιδί δεν τα κατάφερε και κατέληξε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.

Ο 25χρονος τραυματίστηκε επίσης και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Παράλληλα, συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του παιδιού, την ώρα του δυστυχήματος, βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες σε κοντινό χωράφι. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.