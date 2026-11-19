Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπόθεση παράνομης υιοθεσίας αποκαλύφθηκε στην Αχαΐα, όταν μία 43χρονη μητέρα πήγε με τη θέλησή της σε αστυνομική υπηρεσία και κατήγγειλε ότι τον περασμένο Ιανουάριο γέννησε ένα αγοράκι και ο σύζυγός της, μόλις βγήκε από την κλινική, το πούλησε σε άλλη οικογένεια Ρομά έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ.

Όπως είπε, μάλιστα, με αυτά τα χρήματα αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο λίγο καιρό αργότερα πούλησε σε έναν άγνωστο σε εκείνη.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους διαπίστωσαν πράγματι ότι η 43χρονη γέννησε το 11ο παιδί της στις 5 Ιανουαρίου σε κλινική της Αχαΐας και πήρε εξιτήριο στις 8 του ίδιου μήνα. Εξακρίβωσαν, επίσης, την αγορά και πώληση του οχήματος και έτσι προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο, αλλά και του ζεύγους που –σύμφωνα με τα λεγόμενά της- αγόρασε το βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε σε καταυλισμό της Ηλείας, εκεί όπου μένουν οι γονείς της γυναίκας που πήρε το παιδί.

Ύστερα από εντολή του Εισαγγελέα, το βρέφος φυλάσσεται και φροντίζεται στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, ενώ οι γονείς και αγοραστές είναι πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.