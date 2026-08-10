Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Λίγο πριν συμπληρωθούν σαράντα ημέρες από τον θάνατο της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, αναφερόμενη στην τραγική απώλεια που βύθισε στο πένθος την οικογένειά της.

Η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου 2026, όταν σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Advertisement

Advertisement

Με την ανάρτησή της, η Αφροδίτη Νέστορα επέστρεψε δημόσια στο τραγικό γεγονός, 40 ημέρες μετά την απώλεια της μητέρας της, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση για τον θάνατό της.

Στην ανάρτησή της απευθύνεται στη μητέρα της, γράφοντας:

«Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο. Όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να «ποτίσουν» με μίσος τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής σου, οι τόνοι αγάπης και φροντίδας που μας χάρισες θα φτάνουν πάντα για περισσότερες από δύο ζωές.

Σ’ ευχαριστώ για όλα μαμά.

Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω. Σ’ αγαπώ».

Η φονική επίθεση και οι συλλήψεις

Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου 2026, όταν το σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, και ο σύζυγός της.

Για την υπόθεση οι Αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε τέσσερις συλλήψεις. Πρόκειται για έναν 29χρονο, μία 26χρονη και έναν 24χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν αρχικά, ενώ στις 16 Ιουλίου ακολούθησε η σύλληψη ενός ακόμη 25χρονου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 25χρονος φέρεται να είχε παραδώσει τα κλειδιά της κατοικίας που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, πριν από την επίθεση που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.