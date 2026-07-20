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Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι στοχοποιήθηκε άδικα λόγω των προσωπικών του γνωριμιών.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις προφυλακισμένους και αφορά επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες πολιτικών προσώπων και ιδιωτών.

Εξωτερικά του Δικαστικού Μεγάρου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και αντιεξουσιαστών, οι οποίες οδήγησαν σε 18 προσαγωγές και τη σύλληψη μιας γυναίκας.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ανθρωποκτονία.

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Προφυλακίστηκε και ο 25χρονος κατηγορούμενος, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας που διερευνά την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απολογία του διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση του από τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Παράλληλα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο επικράτησε ένταση, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών συγκρούστηκε με αστυνομικές δυνάμεις. Τα επεισόδια ξεκίνησαν μέσα στο κτίριο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον εξωτερικό χώρο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

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Λίγη ώρα αργότερα η ένταση εκτονώθηκε, καθώς οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν από το σημείο. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 18 προσαγωγές. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έχει συλληφθεί μια νεαρή γυναίκα.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 25χρονος

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος απέρριψε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιήθηκε άδικα εξαιτίας της γνωριμίας του με τον 29χρονο και τον 24χρονο συγκατηγορούμενό του. Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κατάθεσης του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος φέρεται να τον υπέδειξε ως το άτομο που παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την εμπρηστική επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαχείριση ή την παράδοση των κλειδιών, επιμένοντας πως δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος του πέρα από την κατάθεση του 24χρονου.

Όπως φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας, δεν παρέλαβε ούτε παρέδωσε ποτέ τα κλειδιά του διαμερίσματος, ενώ ισχυρίστηκε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του. Μάλιστα, ανέφερε πως ζήτησε να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης, ωστόσο το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.

Μετά και την προφυλάκιση του 25χρονου, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις. Πρόκειται για τον ίδιο, τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, καθώς και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης, έναν 29χρονο και μία 26χρονη.

Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές, καθώς φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται με καταλήψεις και επεισόδια, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές κινείται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Την ίδια ώρα, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση. Η δικογραφία που εξετάζεται από την ανακρίτρια περιλαμβάνει, εκτός από τη φονική εμπρηστική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα, και δύο ακόμη εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Οι κατηγορίες που έχουν ασκηθεί είναι ιδιαίτερα βαριές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών και εμπρησμό.