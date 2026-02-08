Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν ανεξέλεγκτα ακολούθησε ξέφρενη πορεία, παρέσυρε μια σταθμευμένη μηχανή και στη συνέχεια καρφώθηκε στην πρόσοψη ίντερνετ καφέ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, ενώ αρκετοί θαμώνες βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα τη στιγμή που το όχημα «μπούκαρε» από την είσοδο, σκορπώντας πανικό.
Άμεσα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με την Αστυνομία να φτάνει στο σημείο λίγο αργότερα για να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος.
