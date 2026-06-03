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Σκέψου τον πρώτο καυτό πρωινό περίπατο του καλοκαιριού. Ο σκύλος σου ανοίγει τα μάτια, κουνάει την ουρά, δεν ξέρει τι τον περιμένει. Για αυτόν, κάθε πρωί είναι η καλύτερη μέρα της ζωής του — ανεξάρτητα από θερμοκρασία, ανεξάρτητα από εποχή. Βγαίνει έξω με την ίδια χαρά που βγήκε τον Φεβρουάριο στη βροχή. Δεν έχει ατζέντα, δεν έχει ανησυχίες, δεν έχει πρόβλεψη καιρού.

Εσύ όμως έχεις. Και αν είσαι σωστός pet parent, αρχίζεις ήδη να σκέφτεσαι από εκείνη τη στιγμή που ανοίγεις την πόρτα και νιώθεις τον ζεστό αέρα να σε χτυπά στο πρόσωπο. Ζέστη. Παράσιτα. Διακοπές. Θάλασσα. Άσφαλτος που καίει τις πατούσες.

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Γιατί αυτό είναι το καλοκαίρι για έναν pet parent — δεν είναι μόνο εικόνες με τον σκύλο στην παραλία και βίντεο που ανεβαίνουν στο Instagram. Είναι και η στιγμή που σκύβεις να ελέγξεις αν το τσιμπούρι που είδες χθες έχει μείνει ή φύγει. Είναι η αγωνία όταν ο σκύλος αρνείται να πιει νερό και εσύ δεν ξέρεις αν είναι καπρίτσιο ή κάτι άλλο. Είναι το δίλημμα των διακοπών — τον παίρνω μαζί ή όχι, και αν ναι, τι χρειάζομαι;

Το καλοκαίρι είναι η πιο όμορφη εποχή να είσαι μαζί με το ζωάκι σου. Αλλά είναι και η πιο απαιτητική. Γι’ αυτό υπάρχουν άνθρωποι που το σκέφτηκαν πριν από σένα και ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεται.

Το PetStop, με 37 χρόνια παρουσίας στα βόρεια προάστια και μια φιλοσοφία που δεν άλλαξε ποτέ — «δεν σου πουλάμε, σε συμβουλεύουμε» — έχει μαζέψει τα πιο σημαντικά καλοκαιρινά must-have. Και αυτό το καλοκαίρι, πολλά από αυτά είναι σε ειδική προσφορά.

Και το καλύτερο; Για αυτό το καλοκαίρι στο PetStop τρέχουν καλοκαιρινές προσφορές, τις οποίες σίγουρα δεν πρέπει να παραλείψεις.

Cooling Mat & Πισίνες −20%

Σωσίβια −25% σε επιλεγμένους κωδικούς

σε επιλεγμένους κωδικούς Σιτρονέλα & Λάδι Σολομού −10%

Με κάθε κούρεμα grooming → −20% σε αρώματα, χτένες & βούρτσες

Ανακάλυψε όλη τη γκάμα στα καταστήματα PetStop!

1. Cooling Mat — Η ψυχρότητα που αξίζει το κατοικίδιό σου (τώρα −20%)

Αν δεν έχεις ξαναδεί cooling mat, είναι απλό: ένα ειδικό στρώμα που απορροφά τη θερμοκρασία του σώματος και τη διαχέει φυσικά — χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς φόρτιση. Ο σκύλος ξαπλώνει πάνω και δροσίζεται αμέσως.

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Είναι μια από εκείνες τις αγορές που όταν τις κάνεις, αναρωτιέσαι πώς επιβιώσατε χωρίς αυτήν τόσα χρόνια. Τα cooling mats του PetStop είναι διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη για κάθε ράτσα — και φέτος είναι σε −20%. Το ίδιο και οι φορητές πισίνες αυλής, για ζωάκια που λατρεύουν το νερό.

2. Αυτόματη ποτίστρα ή συντριβάνι — γιατί ένα μπολάκι νερού δεν αρκεί

Η αφυδάτωση στα ζώα έρχεται πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι νομίζουμε και πολύ πιο δύσκολα γίνεται αντιληπτή. Ένας σκύλος που δεν πίνει αρκετά νερό σε ζέστη μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα θερμοπληξίας μέσα σε λίγες ώρες.

Τα αυτόματα συντριβάνια έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα: πολλά ζώα πίνουν πολύ περισσότερο νερό όταν αυτό κινείται — είναι ένστικτο. Για ζώα με έντονη καλοκαιρινή δραστηριότητα, ένα πόσιμο διάλυμα ενυδάτωσης αναπληρώνει ηλεκτρολύτες, όχι μόνο υγρά.

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3. Αντιπαρασιτική προστασία — ξεκίνα τώρα, πριν τα δεις μπροστά σου (Σιτρονέλα & Λάδι Σολομού −10%)

Αυτό είναι ίσως το πιο παρεξηγημένο σημείο κάθε καλοκαιριού. Οι περισσότεροι pet parents δρουν αντιδραστικά: βλέπουν ψύλλο, τότε αγοράζουν. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να τον δεις, ο κύκλος αναπαραγωγής έχει ήδη ξεκινήσει. Τσιμπούρια, ψύλλοι, κουνούπια — όλα εμφανίζονται μαζικά από τον Μάιο και η σωστή προστασία είναι προληπτική, όχι θεραπευτική.

Το PetStop κατέχει άδεια κτηνιατρικών φαρμάκων και έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνεις απλά ένα κουτί από ένα ράφι — κάποιος σου εξηγεί τι ταιριάζει στο συγκεκριμένο ζωάκι σου, τη ράτσα, το βάρος, τον τρόπο ζωής.

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Η σιτρονέλα και το λάδι σολομού, δύο από τα πιο δημοφιλή φυσικά συμπληρώματα, είναι φέτος σε −10%. Ανακάλυψέ τα όλα στο PetStop.

4. Ενυδατική κρέμα για πατούσες, το πιο υποτιμημένο προϊόν του καλοκαιριού

Η άσφαλτος το μεσημέρι του Αυγούστου φτάνει εύκολα τους 60°C. Οι πατούσες του σκύλου αντέχουν πολύ, αλλά δεν είναι άτρωτες. Σκληραίνουν, σκάνε, πονάνε. Δύο λεπτά με ενυδατική κρέμα μετά από κάθε βόλτα αποτρέπει προβλήματα που διαφορετικά χρειάζονται εβδομάδες για να γιατρευτούν. Μικρή φροντίδα, μεγάλη επίδραση.

5. Η τσάντα για τις διακοπές μαζί — τα must-have που ξεχνάμε πάντα (Σωσίβια −25%)

Όλο και περισσότεροι ταξιδεύουμε με τα ζωάκια μας και αυτό είναι υπέροχο. Αλλά υπάρχουν πράγματα που φεύγουμε χωρίς αυτά και μετά τα ψάχνουμε σε κάποιο άγνωστο χωριό: πτυσσόμενα μπολάκια φαγητού και νερού, σωσίβιο αν ο σκύλος μπαίνει στη θάλασσα, διάλυμα ενυδάτωσης για μακρινές διαδρομές.

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Τα σωσίβια αυτό το καλοκαίρι στο PetStop είναι σε −25% σε επιλεγμένους κωδικούς. Αν ο σκύλος σου είναι τύπος παραλίας, αυτό δεν το αφήνεις.

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Εδώ θα ανακαλύψεις όλα τα must-haves για αυτό το καλοκαίρι!

6. Παγωτά & λιχουδιές — η μικρή χαρά που μετράει

Το καλοκαίρι έχει και τη γλυκιά του πλευρά. Στο PetStop θα ανακαλύψεις παγωτά και λιχουδιές φτιαγμένα ειδικά για σκύλους και γάτες — με συστατικά που δεν τους βλάπτουν, με γεύσεις που τα τρελαίνουν. Και πάντα με τη σωστή καθοδήγηση για το ποιο ταιριάζει στο δικό σου ζωάκι.

7. Grooming — γιατί το καλοκαίρι θέλει φρέσκο ξεκίνημα, μέσα κι έξω (−20% σε αρώματα, χτένες & βούρτσες με κάθε κούρεμα)

Το κούρεμα στην αρχή της σεζόν δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πρακτική ανάγκη: ένα βαρύ τρίχωμα το καλοκαίρι σημαίνει ζέστη που δεν διαχέεται, παράσιτα που κρύβονται πιο εύκολα, άνεση που λείπει.

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Οι εξειδικευμένοι groomers του PetStop στο κατάστημα της Ηρακλείτου 54, Χαλάνδρι — κοντά στο Ρέμα, εκεί που ήδη πηγαίνεις βόλτα — γνωρίζουν πώς να χειριστούν κάθε ράτσα και κάθε τύπο τριχώματος. Και φέτος, με κάθε κούρεμα παίρνεις −20% σε αρώματα, χτένες και βούρτσες. Καλοκαιρινή φροντίδα από μέσα κι έξω.

Ανακάλυψε τα πάντα για το PetStop εδώ!

Ένα μέρος που τα έχει όλα — και κάτι παραπάνω

Το PetStop είναι οικογενειακή επιχείρηση εδώ και 37 χρόνια, και αυτό δεν είναι απλά ιστορία — είναι φιλοσοφία. Δεν πωλούν σκύλους και γάτες, υποστηρίζουν την υιοθεσία. Ο σκοπός τους είναι η άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση, κατανοώντας τις ανάγκες κάθε κατοικίδιου ξεχωριστά. Αν δεν υπάρχει κάτι στο ράφι, το παραγγέλνουν. Αν δεν ξέρεις τι να διαλέξεις, σε συμβουλεύουν. Αν θέλεις delivery, υπάρχει.

Τέσσερα καταστήματα με δωρεάν parking.

Κηφισίας 350, Χαλάνδρι — απέναντι από το νοσοκομείο Υγεία

Ηρακλείτου 54, Χαλάνδρι — κοντά στο Ρέμα, με grooming service

Τατοΐου 132, Ν. Ερυθραία

Κηφισίας 318 & Σαρανταπόρου 26, Κηφισιά

Το καλοκαίρι αρχίζει. Ετοιμάσου — και ετοίμασε και τον μικρό σου φίλο!