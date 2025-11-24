Αν το ψήσιμο για σένα είναι ολόκληρη τελετουργία, από την προετοιμασία της ψησταριάς μέχρι το τελευταίο κομμάτι κρέας που φεύγει από τη σχάρα, τότε γνωρίζεις ήδη ότι ο σωστός εξοπλισμός είναι αυτός που κάνει τη μισή δουλειά. Το δύσκολο task, όμως, είναι να βρεις όλα αυτά που χρειάζεσαι συγκεντρωμένα σε ένα μέρος.

Κι όμως, υπάρχει αυτό το spot και πρόκειται για το μεγαλύτερο outdoor κατάστημα της Αθήνας και σημείο αναφοράς για όσους ζουν μέσα από το BBQ και ο λόγος, φυσικά, για το KYSO, στο Μαρούσι. Από ψησταριές Weber σε κάθε μέγεθος και τύπο, μέχρι μαντεμένια σκεύη Lodge, YETI coolers, μαχαίρια Victorinox, TB outdoor, ξύλα κοπής Boos Block και ολοκληρωμένες λύσεις για outdoor κουζίνες, το KYSO μοιάζει περισσότερο με “παιδική χαρά” για τους λάτρεις του ψησίματος, παρά με ένα ακόμα κλασικό κατάστημα.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να νιώσεις οικεία. Είτε στήνεις τώρα την πρώτη σου ψησταριά είτε αναβαθμίζεις ένα ολόκληρο setup, εδώ θα βρεις ανθρώπους, προϊόντα και ιδέες που μιλάνε τη γλώσσα σου.

Πρώτη στάση: οι ψησταριές Weber για κάθε τύπο ψηστή

Μπαίνοντας στο KYSO, είναι σχεδόν αδύνατο να μην σταματήσεις πρώτα στο “σύμπαν” της Weber. Σειρές από ψησταριές κάρβουνου, υγραερίου, pellet και ηλεκτρικές σε περιμένουν στη σειρά, μαζί με φορητά μοντέλα για μπαλκόνια, ταράτσες και εκδρομές. Είναι από αυτά τα σημεία που σε κάνουν να σκεφτείς πώς θα μπορούσε να είναι ο δικός σου χώρος: μια μικρή γωνιά στο μπαλκόνι, ένα ολόκληρο BBQ corner στην αυλή ή μια πιο “σοβαρή” outdoor κουζίνα.

Οι άνθρωποι του καταστήματος ξέρουν πολύ καλά ότι άλλες ανάγκες έχει κάποιος που ψήνει Κυριακή μεσημέρι για δύο άτομα και άλλες κάποιος που γεμίζει την αυλή με φίλους και οικογένεια. Γι’ αυτό και σε βοηθούν να βρεις αυτό ακριβώς που σου ταιριάζει, εξηγώντας διαφορές ανάμεσα σε κάρβουνο και υγραέριο, τι σημαίνει πραγματικά “εύκολο καθάρισμα” και ποια αξεσουάρ θα σου λύσουν τα χέρια στην καθημερινή χρήση.

Η λογική είναι απλή: να φύγεις με μια ψησταριά που θα δουλεύει άψογα, θα σε εξυπηρετεί χειμώνα–καλοκαίρι και θα σε κάνει να θέλεις να ψήνεις πιο συχνά, όχι μόνο στις επίσημες περιστάσεις.

Ανακάλυψε όλη τη συλλογή εδώ!

Η μαντεμένια γωνιά της Lodge: εκεί όπου το φαγητό αλλάζει επίπεδο

Λίγο πιο δίπλα, σε περιμένει ένα κομμάτι του καταστήματος που μοιάζει με μικρό shrine για όσους αγαπούν το καλό μαγείρεμα: η μαντεμένια γωνιά της Lodge. Τηγάνια, κατσαρόλες, πλάκες ψησίματος, dutch ovens και ειδικά κομμάτια για φούρνο, κουζίνα και ψησταριά βρίσκονται σε παράταξη, σαν να σε προκαλούν να διαλέξεις ποιο θα πάρεις πρώτο.

Αν έχεις μαγειρέψει έστω και μία φορά σε μαντεμένιο σκεύος, ξέρεις ήδη τη διαφορά. Ομοιόμορφο ψήσιμο, πιο “δένουσες” γεύσεις, κρούστα που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Στο KYSO μπορείς να δεις από κοντά τα διαφορετικά μεγέθη και σειρές της Lodge, να πιάσεις στα χέρια σου το βάρος, να καταλάβεις τι σημαίνει “σκεύος ζωής” που περνά από γενιά σε γενιά.

Κι επειδή το ζητούμενο δεν είναι μόνο η θεωρία, η ομάδα του καταστήματος είναι εκεί για να σου εξηγήσει πώς συνδυάζεται η Lodge με τη Weber: από ένα αρνάκι που σιγοψήνεται σε μαντεμένια γάστρα πάνω στην ψησταριά, μέχρι μικρά καθημερινά μαγειρέματα που κάνουν ακόμα και ένα απλό κοτόπουλο ή λαχανικά να μοιάζουν με πιάτο εστιατορίου.

Δες εδώ όλα τα προϊόντα από Lodge!

YETI: από το ψυγείο του κήπου μέχρι την εκδρομή του Σαββατοκύριακου

Συνεχίζοντας τη βόλτα στο κατάστημα, φτάνεις στο section της YETI, εκεί όπου τα coolers, τα tumblers και τα θερμός είναι μέρος ενός ολόκληρου lifestyle. Μεγάλα και μικρότερα ψυγεία πάγου για κρέατα και ψάρια, soft coolers για εκδρομές, θερμοποτήρια για καφέ, μπύρα ή αναψυκτικά και μπουκάλια νερού που σε ακολουθούν από το αυτοκίνητο μέχρι το βουνό.

Η YETI είναι ιδανική για εκείνον που θέλει να κρατά τα πάντα στην σωστή θερμοκρασία, ανεξάρτητα από το αν ψήνει στην αυλή, πηγαίνει για camping ή απλώς θέλει να έχει τον καφέ του ζεστό στο δρόμο για τη δουλειά. Στο KYSO μπορείς να δεις από κοντά χρώματα, μεγέθη και διαφορετικές σειρές, να ανοίξεις–κλείσεις καπάκια, να καταλάβεις την ποιότητα των υλικών και να βρεις το combo που σε βολεύει στην καθημερινότητα.

Είναι από εκείνα τα σημεία του καταστήματος που σε κάνουν να σκεφτείς όχι μόνο το επόμενο BBQ, αλλά και όλες τις μικρές αποδράσεις που μπορείς να οργανώσεις γύρω από αυτό.

Βρες τα όλα εδώ!

Outdoor κουζίνες: στήνεις το δικό σου “living room” έξω

Όσο προχωράς στο KYSO, συνειδητοποιείς ότι εδώ δεν βλέπεις απλώς μεμονωμένες ψησταριές, αλλά ολόκληρα σενάρια για το πώς μπορεί να είναι ο δικός σου εξωτερικός χώρος. Στο κέντρο αυτού του concept βρίσκονται οι Weber BBQ Kitchens – modular κουζίνες που “χτίζονται” γύρω από την ψησταριά σου και μετατρέπουν ένα σημείο του κήπου ή της βεράντας σε πραγματικό outdoor kitchen.

Οι άνθρωποι του KYSO μπορούν να σε βοηθήσουν να στήσεις από την αρχή ένα ολοκληρωμένο outdoor setup, από την επιλογή της Weber ψησταριάς και της BBQ Kitchen που την πλαισιώνει, μέχρι το τελευταίο μαντεμένιο τηγάνι. Στόχος είναι να έχεις έναν χώρο που θα χαίρεσαι να χρησιμοποιείς όλο τον χρόνο, όχι μόνο τα τρία πιο ζεστά Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού.

KYSO: ένας προορισμός για outdoor living, από το 1973

Η KYSO Α.Ε. δεν εμφανίστηκε τυχαία στον χάρτη. Από το 1973 ξεκίνησε με δραστηριοποίηση στον χώρο των επίπλων και αξεσουάρ κήπου και μετέπειτα έγινε ο ειδικός των προϊόντων barbecue, εκπροσωπώντας αποκλειστικά μερικά από τα κορυφαία ονόματα παγκοσμίως.

Σήμερα, το KYSO στο Μαρούσι λειτουργεί ως ένα πραγματικό destination store για όσους αγαπούν τη ζωή έξω: τον καφέ στο μπαλκόνι, το κυριακάτικο τραπέζι στην αυλή, τις βραδιές με παρέα γύρω από την ψησταριά. Εδώ μπορείς να δεις από κοντά Weber, Lodge, YETI, Victorinox και πολλές ακόμα σειρές, σε πραγματικά setups, να πάρεις ιδέες και να στήσεις ένα outdoor σκηνικό που θα σε υπηρετεί για χρόνια.

Μάθε περισσότερες πληροφορίες & κάνε τις αγορές σου online εδώ!

Η εμπειρία του να επισκέπτεσαι το KYSO

Πέρα από τα προϊόντα, αυτό που ξεχωρίζει στο KYSO είναι η ίδια η εμπειρία του καταστήματος. Συχνά θα πετύχεις live demos, events με chefs και ανθρώπους της γαστρονομίας που δείχνουν στην πράξη τι μπορείς να κάνεις με τη σωστή ψησταριά, τα σωστά σκεύη και τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί επιστρέφουν ξανά και ξανά, είτε για να συμπληρώσουν τον εξοπλισμό τους, είτε απλώς για να χαζέψουν τις νέες σειρές και να συζητήσουν για το επόμενο BBQ project τους.

More Info:

Αν θέλεις να επισκεφθείς το κατάστημα θα το βρεις στην οδό Πεντέλης 25, 15126 Μαρούσι,

Τ: 210 8022200 (KYSO)

Διαφορετικά τα πάντα υπάρχουν online εδώ