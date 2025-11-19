Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο όταν ο καιρός αλλάζει, μαζί του αλλάζει και η διάθεσή μας για το σπίτι. Ξαφνικά έχουμε περισσότερη ανάγκη να χουχουλιάσουμε, να μείνουμε στον χώρο μας λίγο περισσότερο και να κάνουμε μερικές πιο cozy αλλαγές στον χώρο μας.

Είναι μια μικρή, αλλά ουσιαστική ιεροτελεστία που θα αλλάξει τη διάθεση και το σπίτι μας προς το καλύτερο. Θέλουμε νέα χαλιά, πιο χοντρές κουβέρτες, ένα ριχτάρι που θα διακοσμεί όμορφα τον καναπέ, σεντόνια με νέα σχέδια και γενικότερα στοιχεία που θα φέρουν θαλπωρή, γρήγορα και εύκολα.

Και κάπως έτσι, σε αυτές τις στιγμές αναζητάς έναν χώρο που θα σε κάνει να αισθάνεσαι σαν το σπίτι σου, όπως το Feel@Home στην Πετρούπολη, το κατάστημα που εδώ και χρόνια αγαπούν οι άνθρωποι της περιοχής – γιατί έχει ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις το σπίτι σου πιο cozy, χωρίς υπερβολές.

Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα του Feel@Home με ένα κλικ εδώ!

Η “ζεστασιά” ξεκινάει από τους ανθρώπους

Πίσω από αυτό το cozy κατάστημα στην καρδιά της Πετρούπολης βρίσκονται η Μαργαρίτα και ο Φώτης, δύο άνθρωποι που έβαλαν την προσωπική τους πινελιά σε κάθε γωνιά. Από το 2016, έχουν καταφέρει να χτίσουν μια οικογενειακή επιχείρηση με μεράκι, ποιότητα και μια καθημερινή επιθυμία να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία για κάθε πελάτη.

Στο Feel@Home το προσωπικό έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο των λευκών ειδών, γι’αυτό και γνωρίζουν πως θα σε καθοδηγήσουν για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει απόλυτα στον χώρο σου. Είτε ψάχνεις χαλί για το υπνοδωμάτιο, είτε θέλεις να ταιριάξεις ριχτάρι με κουρτίνες, θα σε βοηθήσουν με σαφήνεια και πραγματική γνώση.

Το ευχάριστο περιβάλλον, η ποικιλία σε σχέδια και χρώματα και η ποιότητα των προϊόντων δημιουργούν μια εμπειρία αγορών που σε εμπνέει, γι’ αυτό και πολλοί πελάτες επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Η ομάδα του Feel@Home γνωρίζει κάθε ύφασμα, κάθε πλέξη, κάθε λεπτομέρεια. Και αυτό κάνει τη διαφορά όταν ψάχνεις κάτι που να ταιριάζει πραγματικά στο δικό σου σπίτι.

Εδώ, μπορείς να ρωτήσεις τα πάντα, να πεις τι θέλεις να ταιριάξεις στον χώρο σου και να πάρεις αληθινή και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Να αγγίξεις τα υφάσματα, να δεις τις αποχρώσεις από κοντά, να φανταστείς πώς θα «δέσουν» στον καναπέ ή στο υπνοδωμάτιό σου. Το Feel@Home είναι από εκείνα τα καταστήματα που σε κάνουν να νιώθεις ακριβώς όπως λέει το όνομά τους: φιλόξενα και οικεία, σαν να βρίσκεσαι στο σπίτι σου.

6+1 cozy προτάσεις από Feel@Home για να νιώσεις τη θάλπωρη που σου αξίζει

1. Ριχτάρι Καναπέ Dakari

Αυτό το ριχτάρι δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά μια πρόσκληση για να ξεκουραστείς. Η ύφανσή του είναι απαλή, ζεστή και χουχουλιάρικη, πέφτει όμορφα στον καναπέ, μένει σταθερό και ταυτόχρονα αγκαλιάζει όποιον το χρησιμοποιεί. Ιδανικό για να “ντύσει” τον καναπέ σου με στυλ και να σε τυλίξει στις πρώτες βραδινές ψύχρες με άνεση και θαλπωρή.

Ανακάλυψέ το εδώ σε 5 μοναδικά χρώματα & διάλεξε αυτό που ταιριάζει στον χώρο σου!

2. Χαλί 3 Τεμαχίων Chiara 87€

Έχεις δει πολλά σετ χαλιών τριών τεμαχίων να κοστίζουν μόλις 87 ευρώ και να “ντύνουν” όλους τους διαδρόμους στο σπίτι σου; Το σετ Chiara είναι ακριβώς αυτό: ένα από τα πιο πρακτικά και ταυτόχρονα κομψά σετ χαλιών που μπορείς να αποκτήσεις φέτος. Με μοντέρνο αλλά διακριτικό σχέδιο που δεν κουράζει και προσθέτει cozy αίσθηση σε κάθε χώρο.

Η υφή του είναι μαλακή και ευχάριστη, δεν γλιστράει, δεν τσαλακώνεται, και παραμένει σταθερό. Είναι η ιδανική επιλογή αν θέλεις να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου, χωρίς να κάνεις συμβιβασμούς στην αισθητική ή την ποιότητα. Επίσης, λόγω της μεγάλης ποικιλίας διαστάσεων έχεις τη δυνατότητα να το επιλέξεις για όλους τους χώρους. Ένα χαλί που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά για να νιώσεις τη θαλπωρή στο σπίτι σου.

Βρες το εδώ & κάνε το δικό σου!

3. Παπλωματοθήκη Carmen

Εδώ δεν μιλάμε για μια ακόμη παπλωματοθήκη. Το σχέδιό της Carmen είναι ρομαντικό αλλά διακριτικό, με αποχρώσεις που ηρεμούν το μάτι και βελούδινη αίσθηση. Είτε διαβάζεις βιβλίο, είτε βλέπεις σειρές, είτε απλώς κλείνεις τα μάτια σου για λίγο, αυτή η παπλωματοθήκη μετατρέπει το υπνοδωμάτιο σε μικρό καταφύγιο.

Για τα βράδια που το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα απαλό πάπλωμα και ησυχία. Βρες το εδώ!

4. Σεντόνια με λάστιχο Jersey

Τα jersey σεντόνια είναι εκείνη η έξυπνη αγορά που σε κάνει να απορείς γιατί δεν την έκανες νωρίτερα. Είναι βαμβακερά, εφαρμόζουν τέλεια, δεν τσαλακώνουν λόγω της πλέξης τους, δεν φεύγουν με κάθε κίνηση και το υλικό τους είναι μαλακό και σταθερό. Είτε κοιμάσαι ήρεμα, είτε κουνιέσαι πολύ στο κρεβάτι, αυτά τα σεντόνια παραμένουν στη θέση τους χωρίς κόπο. Επίσης, θα τα βρεις σε 8 μοναδικά χρώματα για να διαλέξεις το αγαπημένο σου.

Fun Fact: Όταν τα βάλεις πρώτη φορά, θα θελήσεις να πάρεις δεύτερο σετ αμέσως. Ανακάλυψέ τα εδώ!

5. Πιτζάμες & Κουβέρτες για όλη την οικογένεια

Αν υπάρχει κάτι που φέρνει τη θαλπωρή στον χώρο σου πριν καν ανάψεις θερμοπομπό, είναι οι κουβέρτες και οι πιτζάμες του Feel@Home. Η συλλογή της Nef-Nef Homeware προσφέρει κουβέρτες τόσο ζεστές και καλαίσθητες, που κάνουν ακόμη και το Netflix να μοιάζει πιο cozy.

Παράλληλα, οι πιτζάμες του Feel@Home — για γυναίκες, άντρες και παιδιά — είναι όχι μόνο πρακτικές αλλά και όμορφες. Είναι κατάλληλες και ευχάριστες για να μην ιδρώνεις, αλλά και να μην κρυώνεις. Είναι αυτές που θέλεις να φοράς όλη μέρα!

Extra tip: Διάλεξε μια από τις fleece κουβέρτες για τον καναπέ και συνδύασέ την με πιτζάμες ίδιου χρώματος για 100% matching winter vibes. Βρες τα όλα εδώ!

6. Τα νέα θερμός της ESTIA είναι το πιο πρακτικό new entry

Το Feel@Home δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται — κι αυτό φαίνεται και από τη νέα του προσθήκη, τα θερμός ESTIA που έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα. Αν ψάχνεις έναν αξιόπιστο σύντροφο για το καφέ, το τσάι ή το νερό σου, αυτά τα θερμός ήρθαν για να μείνουν.

Η σειρά ESTIA φημίζεται για τη μοντέρνα αισθητική της, την κορυφαία ποιότητα και την αντοχή. Τα θερμός διατηρούν το ρόφημα σου στη σωστή θερμοκρασία για ώρες — είτε μιλάμε για καυτό καφέ για το γραφείο, είτε για δροσερό νερό για τις εξόδους σου. Και το καλύτερο; Κυκλοφορούν σε αποχρώσεις και σχέδια που δεν περνούν απαρατήρητα!

Είναι το δώρο που κάνει tick σε όλα τα κουτάκια — χρήσιμο, μοντέρνο, value for money & feel-good. Ανακάλυψέ τα εδώ!

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις το σπίτι. Μόνο μία λεπτομέρεια. Ένα μαξιλάρι με πλέξη. Ένα ριχτάρι για την πολυθρόνα. Ένα κερί με άρωμα βανίλιας. Αυτές οι μικρές πινελιές που δεν κοστίζουν πολύ, αλλά μεταμορφώνουν το περιβάλλον σου. Στο Feel@Home θα βρεις δεκάδες τέτοιες επιλογές που θα γίνουν οι “μαλακοί” ήρωες του χειμώνα σου.

Αν λοιπόν σκέφτεσαι φέτος να κάνεις το σπίτι σου λίγο πιο ζεστό, λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο δικό σου — δεν χρειάζεται να ψάχνεις αλλού. Το Feel@Home στην Πετρούπολη είναι εδώ για να σε βοηθήσει να διαμορφώσεις τον χώρο σου, όπως ακριβώς τον ονειρεύεσαι.

