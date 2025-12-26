Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Άγιος Δημήτριος μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Αττική.

Σε αρκετά σημεία, στο ρέμα της Πικροδάφνης, υπήρξε καθίζηση του δρόμου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι που μένουν στο σημείο να είναι ξάγρυπνοι όλο το βράδυ, υπό τον φόβο πως θα καταρρεύσει τμήμα του εδάφους που είναι χτισμένα τα σπίτια τους.

Οι βροχές που χτύπησαν την παραμονή των Χριστουγέννων την Αττική, είχαν ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα νερά του ρέματος της Πικροδάφνης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν καθίζηση στον δρόμο πάνω από το ρέμα μ΄αποτέλεσμα να σχηματιστεί γκρεμός βάθους 10 μέτρων.

Το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου που δεν έχει γκρεμιστεί, είναι σαθρό και φαίνεται πως δεν αντέχει ούτε το βάρος κάποιου περαστικού.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, υπέβαλε αίτημα για την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες αναστήλωσης του δρόμου. Το αίτημα εγκρίθηκε αμέσως από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, ο Άγιος Δημήτριος θα παραμείνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 24 Μαρτίου 2026, με τις τοπικές Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την ασφάλεια των πολιτών. Συνεργεία του δήμου έχουν ήδη τοποθετήσει κορδέλες στην περιοχή, αποκλείοντας την πρόσβαση σε πολίτες και οχήματα.