Το περιστατικό βίας που σημειώθηκε στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο (6/12) έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 14χρονος έπεσε θύμα καλά οργανωμένης ενέδρας από δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ως δόλωμα μια 20χρονη κοπέλα.

Ο ανήλικος, πιστεύοντας ότι είχε κλείσει ραντεβού μαζί της, κατευθύνθηκε στο σημείο, όπου τον περίμεναν οι δράστες με τους οποίους είχε προηγούμενες διενέξεις.

Μόλις εμφανίστηκε, ο 17χρονος άρχισε να τον μαχαιρώνει επανειλημμένα, ενώ ο 19χρονος τον χτυπούσε με γροθιές. Το περιστατικό έγινε σε πολυσύχναστη περιοχή γύρω στις 15:30, με τον 14χρονο να δέχεται συνολικά επτά μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος. Παρά τα σοβαρά τραύματά του, κατάφερε να φτάσει σε καφετέρια της περιοχής ζητώντας βοήθεια.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το παιδί ήταν σε κατάσταση σοκ, ανήμπορο να μιλήσει καθαρά και να δώσει στοιχεία επικοινωνίας.

Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομία. Οι αρχές έφτασαν γρήγορα και παρέλαβαν τον τραυματισμένο ανήλικο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται.