Ένα απίστευτο τροχαίο συνέβη χθες το βράδυ στη Σπολάιτα Αγρινίου, όταν αυτοκίνητο τούμπαρε και έπεσε ανάποδα πάνω σε τοίχο σπιτιού.

Σύμφωνα με το Agrinio Press, το τροχαίο σημειώθηκε στο Αγρίνιο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός σε κεντρικό δρόμο χωριού, ξέφυγε από την πορεία του και μπήκε στην αυλή του σπιτιού, προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές.

Ο οδηγός του οχήματος παρά την σφοδρότητα του ατυχήματος, διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ από θαύμα δεν υπήρχε άνθρωπος στην αυλή τη στιγμή του τροχαίου.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Τροχαίας που ερευνά τις ακριβείς συνθήκες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.