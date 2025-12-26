Πανελλαδική σύσκεψη για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων αναμένεται να γίνει ως την Κυριακή από τους αγρότες, οι οποίοι έκαναν Χριστούγεννα στα μπλόκα, με τρακτέρ παραταγμένα στις εθνικές οδούς.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες λένε πως δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα γίνει σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας, εν όψει της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται ως την Κυριακή. Σύσκεψη προγραμματίζεται και στα Μάλγαρα.

Η κυβέρνηση επισημαίνει πως απο τα 27 αιτήματα τα 16 έχουν διευθετηθεί, τέσσερα είναι υπό εξέταση και επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, με τους αγρότες να λένε πως χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις και ουσιαστικό διάλογο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ