Σήμερα μπορεί κανείς να αγοράσει σχεδόν τα πάντα με ένα κλικ, αλλά οι τεχνολογικοί κολοσσοί προετοιμάζονται για την εποχή όπου ένας βοηθός τεχνητής νοημοσύνης (AI) θα μπορεί να κάνει αυτές τις αγορές αυτόματα για λογαριασμό μας.

Η Google, η Amazon και η OpenAI βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να ενσωματώσουν νέα εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε μια από τις βασικότερες διαδικασίες που κάνουν οι χρήστες στο διαδίκτυο: τις αγορές.

Χρήστης του διαδικτύου ψωνίζει ηλεκτρονικά

«Αν καταφέρεις να γίνεις κεντρικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας, τότε μπορείς να αξιοποιήσεις εμπορικά την προσοχή των χρηστών με πολλούς τρόπους», δήλωσε ο Jeremy Goldman, ανώτερος διευθυντής μάρκετινγκ, λιανικού εμπορίου και τεχνολογίας στην eMarketer.

Η επιτυχία ή η αποτυχία αυτών των προσπαθειών θα μπορούσε να καθορίσει τους νικητές και τους χαμένους της επόμενης ψηφιακής εποχής.

Η στροφή προς το online shopping

Το online shopping είναι από τις βασικές δραστηριότητες των χρηστών, σύμφωνα με τον Goldman. Και καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τις αγορές τους, «παραδοσιακοί παίκτες» όπως η Amazon και η Google προσπαθούν να υπερασπιστούν τη θέση τους απέναντι σε νεότερες εταιρείες όπως η OpenAI και η Perplexity.

Από τον Σεπτέμβριο, οι χρήστες στις ΗΠΑ μπορούν να αγοράζουν προϊόντα του Etsy απευθείας μέσα από το ChatGPT, παραμένοντας περισσότερο στην πλατφόρμα. Η OpenAI και η Walmart ανακοίνωσαν παρόμοια συνεργασία τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο browser Comet της Perplexity επιτρέπει τη δημιουργία AI agents που αναλαμβάνουν εργασίες όπως αγορές στο Amazon – γεγονός που οδήγησε την Amazon να στείλει επιστολή παύσης και αποχής στην startup.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Σύμφωνα με αποκλειστικά δεδομένα της Salesforce που δόθηκαν στο CNN, η τεχνητή νοημοσύνη και οι online agents αναμένεται να συμμετέχουν σε αγορές αξίας 73 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως – σχεδόν το 22% των συνολικών online παραγγελιών – από την Τρίτη πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών έως τη Cyber Monday. Η Salesforce ανέφερε επίσης ότι η επισκεψιμότητα από AI βοηθούς αυξήθηκε κατά 119% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, η Google ανακοίνωσε μια σειρά νέων AI δυνατοτήτων στις αγορές.

Για παράδειγμα, μετά από μερικές ερωτήσεις σχετικά με το τι ψάχνει ο χρήστης, ο AI agent της Google θα καλεί τοπικά καταστήματα για να ρωτήσει αν έχουν το προϊόν διαθέσιμο, καθώς και πληροφορίες για τιμές και προσφορές. Οι χρήστες θα βλέπουν την επιλογή «Αφήστε τη Google να καλέσει» κάτω από ορισμένα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Google δίνει επίσης τη δυνατότητα αγορών μέσα από την εφαρμογή Gemini και εισάγει ένα νέο εργαλείο που της επιτρέπει – με άδεια του χρήστη – να παραγγείλει αυτόματα ένα προϊόν όταν η τιμή του πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ερωτήματα σχετιζόμενα με αγορές γίνονται καθημερινά στις πλατφόρμες της Google.

Χρήστης του διαδικτύου ψωνίζει ηλεκτρονικά

Η Amazon έχει επίσης ενσωματώσει πολλές AI λειτουργίες τα τελευταία χρόνια, όπως τον βοηθό Rufus για ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα και για προτάσεις αγορών.

Οι αλληλεπιδράσεις με τον Rufus αυξήθηκαν κατά 210% σε σχέση με πέρσι, και οι χρήστες που τον χρησιμοποιούν έχουν 60% περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν αγορά, σύμφωνα με τον CEO της Amazon, Andy Jassy.

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο

Είναι εύκολο να δει κανείς πώς οι αγορές συνδέονται με την καθημερινή online ζωή των ανθρώπων. Αν κάποιος, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το ChatGPT ή το Gemini για να οργανώσει ένα πάρτι, δεν θα ήταν βολικό το AI να δημιουργήσει και ένα καλάθι αγοράς με όλα τα απαραίτητα είδη;

«Είναι νωρίς ακόμη, αλλά πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτές οι εμπειρίες χτίζονται η μία πάνω στην άλλη», δήλωσε η Vidhya Srinivasan, αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια διαφημίσεων και εμπορίου στη Google. «Και ότι προσθέτουν νέους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες και να ολοκληρώνουν αυτά που έχουν να κάνουν».

Χρήστης του διαδικτύου ψωνίζει ηλεκτρονικά

Στην Gartner, ο αναλυτής Brad Jashinsky δήλωσε ότι οι πελάτες του λιανικού εμπορίου συγκρίνουν την ανάπτυξη της AI με τεχνολογικά άλματα όπως το smartphone, το διαδίκτυο και ο προσωπικός υπολογιστής. Όταν συμβαίνουν τέτοιοι μετασχηματισμοί, «οι καθιερωμένοι ηγέτες συχνά ανατρέπονται, και αυτό δημιουργεί ευκαιρίες τόσο για startups όσο και για εταιρείες που μέχρι τώρα δεν ήταν οι κυρίαρχες δυνάμεις».

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το ChatGPT θα γίνει το επόμενο Amazon ή Google από τη μια μέρα στην άλλη. Οι υπάρχουσες πλατφόρμες έχουν ισχυρά πλεονεκτήματα χάρη στα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες τους, όπως το Amazon Prime. Επιπλέον, το 66% των Αμερικανών δεν έχει χρησιμοποιήσει το ChatGPT, ενώ το 20% δηλώνει ότι δεν το έχει καν ακουστά, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center τον Ιούνιο.

(Με πληροφορίες από CNN)

