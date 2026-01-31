Ένα κινητό στο χέρι, ένα “κλικ” και η αγορά ολοκληρώνεται. Το e-shopping στην Ελλάδα δεν είναι πια συνήθεια του Σαββατοκύριακου, αλλά μέρος της καθημερινής ζωής του Έλληνα καταναλωτή. Οι ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα δεν αποτελούν πλέον εναλλακτική λύση. Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι έχουν εξελιχθεί σε σταθερό κομμάτι της καταναλωτικής συμπεριφοράς, με τις online παραγγελίες να καταγράφουν αύξηση 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από τα δεδομένα της Skroutz, τα οποία αποτυπώνουν όχι μόνο περισσότερες αγορές, αλλά και ποιοτική αλλαγή στον τρόπο που καταναλώνουν οι Έλληνες. Η άνοδος δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες κατηγορίες ή εποχικές εξάρσεις, αλλά αφορά συνολικά το εύρος των προϊόντων και τη συχνότητα των παραγγελιών.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η αύξηση της μέσης αξίας παραγγελίας, η οποία ξεπερνά τα 52 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο μόνο για μικρές ή ευκαιριακές αγορές, αλλά εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τις ψηφιακές πλατφόρμες για προϊόντα μεγαλύτερης αξίας.

το e-shoping γίνεται δομικό στοιχείο της αγοράς

Παράλληλα, τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται μέσω της πλατφόρμας καταγράφουν διψήφια αύξηση τζίρου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η άνοδος των online αγορών μεταφράζεται και σε πραγματική ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η άνοδος του e-shopping δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με μια σειρά παραγόντων:

τη βελτίωση των υπηρεσιών παράδοσης και παραλαβής ,

, τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές,

την εξοικείωση των καταναλωτών με τις ψηφιακές πληρωμές,

αλλά και την ανάγκη για ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των σημείων παραλαβής, που έχουν διευρύνει την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, μειώνοντας τα εμπόδια για καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει επένδυση σε υποδομές, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση. Για τους καταναλωτές, σημαίνει περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικείωση με το ψηφιακό περιβάλλον. Και για την οικονομία συνολικά, σημαίνει ότι το e-shopping παύει να είναι τάση και γίνεται δομικό στοιχείο της αγοράς.