Την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025 θα γίνει η αλλαγή ώρας και θα περάσουμε για ένα ακόμα φθινόπωρο στη χειμερινή. Είναι αυτή η στιγμή, που κερδίζουμε μία ώρα ύπνου, καθώς οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μια ώρα πίσω. Έτσι, τη νύχτα του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου προς Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00, τα ρολόγια θα ξαναδείξουν 03:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

Advertisement

Advertisement

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Η πρακτική με την αλλαγή ώρας άρχισε στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του ’70, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης. Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω καλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

Έκτοτε, η Ελλάδα, όπως και τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε., εφαρμόζει εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας δύο φορές τον χρόνο.

Τι ισχύει με την κατάργηση

Πάντως, το 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της αλλαγής ώρας, επικαλούμενο επιπτώσεις στην υγεία, στην οδική ασφάλεια και στη γεωργία. Η πρόταση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (384 υπέρ, 153 κατά, 12 αποχές), ανοίγοντας τον δρόμο για κατάργηση της πρακτικής από το 2021.

Ωστόσο, η απόφαση έκτοτε παραμένει «στον πάγο». Για να εφαρμοστεί χρειάζεται συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί. Έτσι, η αλλαγή ώρας συνεχίζεται κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η συζήτηση για το εάν πρέπει τελικά να καταργηθεί η αλλαγή ώρας 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Έτσι, μέχρι νεοτέρας, η αλλαγή ώρας θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά.