Στην ισχύ τίθεται από σήμερα Σάββατο (1/11) το χειμερινό ωράριο στο ρεύμα, με τη διζωνική μειωμένη τιμολόγηση (το παλιό «νυχτερινό») έως την 31η Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ, το ωράριο έχει ως εξής:

Advertisement

Advertisement

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.



Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.



Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό. Οι ζώνες εφαρμόζονται καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Από 1η Φεβρουαρίου 2025, οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν αν έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα μειωμένης χρέωσης μέσω της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, με την εισαγωγή του αριθμού παροχής. Η ενημέρωση εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη. Για επιπλέον διευκρινίσεις, υπάρχει επιλογή «Θέματα Διζωνικής Μειωμένης Τιμολόγησης», ενώ λειτουργεί και η δωρεάν γραμμή 800 400 4000.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/11742/460 (ΦΕΚ Β’ 295/31.01.2025) καθορίζει:

τις χρονικές ζώνες μειωμένης χρέωσης,



τις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την εφαρμογή του νέου συστήματος,



τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις παρόχων και καταναλωτών.



Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη υλοποιήσει τις απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Οι κάτοχοι έξυπνων μετρητών εντάσσονται αυτόματα στο νέο ωράριο. Όσοι διαθέτουν παλαιούς μετρητές θα ενημερωθούν από τον πάροχο και μπορούν να ζητήσουν αλλαγή χωρίς κόστος. Οι ισχύουσες συμβάσεις προσαρμόζονται αυτόματα με το νέο ωράριο. Δίνεται δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης εντός τριών μηνών, χωρίς χρέωση.



Η επέκταση των ωρών μειωμένης χρέωσης, ιδιαίτερα στη μεσημβρινή ζώνη, επιτρέπει τον προγραμματισμό συσκευών όπως πλυντήρια, θερμοσίφωνες, κουζίνα ή φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε φθηνότερες ώρες, ενισχύοντας την εξοικονόμηση και τη βέλτιστη χρήση ενέργειας.