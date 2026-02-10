Οι πινακίδες κυκλοφορίας, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα «σήματα κατατεθέν» κάθε αυτοκινήτου, ετοιμάζονται να αλλάξουν ξανά στην Ελλάδα. Όχι για λόγους αισθητικής, ούτε επειδή «ήρθε η μόδα». Αλλά για έναν απολύτως πρακτικό λόγο: οι διαθέσιμοι συνδυασμοί εξαντλούνται.

Το γνωστό σύστημα με τα τρία γράμματα και τους τέσσερις αριθμούς (ABC-1234) που εφαρμόζεται από το 1986, δεν είναι ανεξάντλητο. Και με τον στόλο των οχημάτων να αυξάνεται, οι σειρές πινακίδων μπαίνουν πια στην «τελική ευθεία».

Πώς φτάσαμε στις σημερινές πινακίδες

Η ιστορία των ελληνικών πινακίδων ξεκινά από τις αρχές του 20ού αιώνα και αλλάζει μορφή κάθε φορά που η πραγματικότητα πιέζει το σύστημα.

1911: οι πρώτες πινακίδες στην Ελλάδα είχαν πέντε ψηφία.

1956: περνάμε σε έξι ψηφία.

1972: εμφανίζονται γράμματα: δύο χαρακτήρες + τέσσερα ψηφία.

1986: καθιερώνεται η μορφή που ξέρουμε σήμερα: τρεις χαρακτήρες + τέσσερα ψηφία.

2004: έρχονται οι «ευρωπαϊκού τύπου» πινακίδες με το διακριτικό κράτους-μέλους (GR).

Γιατί χρησιμοποιούνται μόνο συγκεκριμένα γράμματα

Αν έχεις παρατηρήσει ότι οι πινακίδες δεν «παίζουν» με όλο το ελληνικό αλφάβητο, δεν είναι τυχαίο. Χρησιμοποιούνται γράμματα που είναι κοινά σε ελληνικά και λατινικά (ώστε να διαβάζονται και εκτός Ελλάδας), κάτι που περιορίζει εκ των πραγμάτων τη «δεξαμενή» των πιθανών συνδυασμών. Οπότε η αλλαγή που έρχεται κρίνεται αναπόφευκτη, με πιθανή προσθήκη επιπλέον γράμματος ή αριθμού.

Με απλά λόγια: όσο περισσότερα αυτοκίνητα ταξινομούνται, τόσο μικραίνει ο «χώρος» που απομένει στο υπάρχον σύστημα. Και όταν αυτός ο χώρος τελειώσει, δεν υπάρχει μαγική λύση. Πρέπει να αυξηθούν οι διαθέσιμοι συνδυασμοί.

Τι εξετάζεται: ένα ακόμα γράμμα ή ένας ακόμα αριθμός

Το βασικό σενάριο που κυκλοφορεί είναι η προσθήκη ενός επιπλέον χαρακτήρα (γράμμα ή ψηφίο). Όμως επειδή οι διαστάσεις της πινακίδας δεν προβλέπεται να αλλάξουν, μια τέτοια μετάβαση μπορεί να φέρει και πιο «σφιχτή» τυπογραφία: μικρότερα γράμματα/αριθμούς, περισσότερο «συμπυκνωμένη» μορφή.

Και εδώ μπαίνει στο κάδρο και μια δεύτερη συζήτηση που μέχρι τώρα ακουγόταν σχεδόν σαν urban legend: οι «προσωπικές» πινακίδες ή οι «εύκολοι» αριθμοί (ίδια ψηφία/ελκυστικοί συνδυασμοί), που σε άλλες χώρες κοστίζουν και αποφέρουν έσοδα στο κράτος.

Επισημαίνεται, μάλιστα, πως στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν θεωρούν τυχαίο ότι σε ακριβά αυτοκίνητα εμφανίζονται συχνά πινακίδες με «βολικούς» συνδυασμούς (ίδια ψηφία κ.λπ.), κάτι που εδώ και χρόνια τροφοδοτεί συζητήσεις για άτυπες πρακτικές.

Την ίδια εικόνα «έπιασε» δημόσια και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λέγοντας σε τηλεοπτική του εμφάνιση πως το γρηγορόσημο «ζει και βασιλεύει», με στόχο, όπως έχει περιγραφεί, να κοπεί η άτυπη διαδικασία και να υπάρξει νόμιμο πλαίσιο, όπου όποιος θέλει ειδική/εξατομικευμένη πινακίδα να την αποκτά θεσμικά, με κόστος που θα καταλήγει στο Δημόσιο.

Μια νέα εποχή στους ελληνικούς δρόμους

Οι πινακίδες κυκλοφορίας δεν είναι απλώς ένα κομμάτι μέταλλο. Είναι ένα σύστημα οργάνωσης και αυτό το σύστημα, μετά από σχεδόν 40 χρόνια, φτάνει στα όριά του.

Η αλλαγή δεν έρχεται επειδή «έτσι αποφασίστηκε». Έρχεται επειδή το σημερινό μοντέλο κοντεύει να ξεμείνει από διαθέσιμους συνδυασμούς.

Με άλλα λόγια: οι πινακίδες όπως τις ξέρουμε αλλάζουν όπου νά ’ναι, γιατί πολύ απλά… τελειώνουν τα γράμματα και οι αριθμοί.

