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Bίντεο – ντοκουμέντο από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεΐκου, στα όρια με τη Φιλοθέη, καταγράφει έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονται να βρίσκονταν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά κατά τη διαδικασία καπνίσματος των κυψελών.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρα ή θερμική πηγή που σχετίζεται με το κάπνισμα των μελισσών, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η αξιοποίηση των drones, που έδωσαν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του περιστατικού.

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Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το ΕΡΤnews διακρίνεται έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονται να συνδέονται με το περιστατικό. Πρόκειται για 46χρονο άνδρα, ο οποίος καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν ήδη θέσει υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς.

Την ίδια στιγμή, drone της Πυροσβεστικής κατέγραψε από αέρος τη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς, μεταφέροντας ζωντανή εικόνα στο Επιχειρησιακό Κέντρο στο Μαρούσι. Η τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα άμεσης εκτίμησης της κατάστασης και ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων πριν οι φλόγες λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις.

Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης των κυψελών

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο εντόπισε το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς δίπλα στις κυψέλες και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσής της.

Από τον αριθμό μητρώου που έφεραν οι κυψέλες, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη τους, κάτοικο Ανατολικής Αττικής, ο οποίος αναζητείται προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του δεν απέδωσαν, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν: «Είδαμε καπνό και φωτιά».

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Η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του άλσους και πλησίον κατοικημένης περιοχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).