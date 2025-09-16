Mε αμείωτο ρυθμό συνεχίζουν οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γαύδου καθώς μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 αλλοδαπών υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά χθες βράδυ, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση διάσωσης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, όταν παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε 40 αλλοδαπούς σε λέμβο, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λουόμενοι έδιωξαν μετανάστες στη Γαύδο;

Οι κάτοικοι στη Γαύδο έχουν φτάσει στα όριά τους. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν το περασμένο Σάββατο στην παραλία Σαρακήνικο, όπου λουόμενοι μπήκαν στο νερό και με τα χέρια τους απώθησαν προς τα ανοιχτά τη γεμάτη με μετανάστες βάρκα που επιχείρησε να προσεγγίσει την ξηρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοιχτά του Σαρακήνικου βρισκόταν σκάφος της Frontex που παρέλαβε τους παράνομους μετανάστες και τους μετέφερε στο λιμάνι.

Ωστόσο, άνθρωποι που λένε ότι ήταν παρόντες στο περιστατικό εξηγούν ότι δεν έγινε απώθηση της βάρκας με τους μετανάστες.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο flashnews.gr: «Όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά, να μην αποβιβαστούν στην παραλία αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου εκεί δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες. Τους λέγαμε “to the port, to the port”. Εξάλλου αν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο θα χρειαζόταν πολύ ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι. Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε στο λιμάνι, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι, να ξεκολλήσει και να πλεύσει η βάρκα προς το λιμάνι Καραβέ όπου και έφτασε τελικά».

Θ. Πλεύρης: 600 μετανάστες θα μεταφερθούν από την Κρήτη

Καλεσμένος σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης ανέφερε πως περίπου 600 μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα από την Κρήτη στην ηπειρωτική χώρα, γεγονός που αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των φιλοξενούμενων στο νησί τις επόμενες ημέρες.

Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως οι υπάρχουσες δομές διαθέτουν χωρητικότητα, ωστόσο το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην πληρότητα, αλλά αφορά και την ανάγκη αστυνομικής φύλαξης καθώς οι φιλοξενούμενοι θεωρούνται υπό καθεστώς αναστολής.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο υπουργός, μέσα σε δύο μέρες έχουμε αφίξεις 850 μετανασττών καθώς έχει παρουσιασθεί αύξηση των ροών προς την Κρήτη το διάστημα 12-15 Σεπτεμβρίου.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».

Βασικό σημείο εισόδου η Κρήτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Κρήτη υπήρξε συμφωνία να διαχειρίζεται μέχρι 1.000 άτομα σε πρώτη φάση, ενώ οι ροές των τελευταίων ημερών έφεραν τον αριθμό πολύ υψηλότερα. «Η κατάσταση είναι απολύτως διαχειρίσιμη, καθώς μιλάμε για πίεση λίγων ημερών», σημειώθηκε, με αναφορά ότι μόνο το περασμένο Σάββατο καταγράφηκαν 880 αφίξεις.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Κρήτη έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο εισόδου μεταναστών, με πάνω από 12.000 αφίξεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους, σε σύνολο 27.000 για όλη τη χώρα. «Πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι η δομή στην Κρήτη θα δημιουργηθεί είτε με συναίνεση είτε χωρίς», τονίστηκε, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες δομές λειτουργούν ήδη σε Λέσβο, Σάμο, Κω και Χίο.

Ξεκινά η αποσυμφόρηση του νησιού

Από χθες (15/9) βράδυ ξεκίνησε η αποσυμφόρηση της Αγυιάς Χανίων, με τα πρώτα 200 άτομα να μεταφέρονται σε δομή στην ενδοχώρα. Εντός της ημέρας (16/9) ακόμα 600 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν.

