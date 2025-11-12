Η Βασιλική Μιλλούση αποκάλυψε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ένα «σοκαριστικό» όπως το χαρακτήρισε περιστατικό που έλαβε χώρα στο σπίτι της, καθώς μικρά παιδιά πέταξαν πέτρες στον κήπο της οικογένειας για να διασκεδάσουν.

Όπως περιέγραψε η ίδια, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά την επιστροφή της στο σπίτι, έπειτα από βόλτα που είχε βγάλει το σκυλάκι τους.

Advertisement

Advertisement

Η Ελληνίδα αθλήτρια της ενόργανης ανέφερε ότι το σπίτι τους βρίσκεται δίπλα σε γυμνάσιο και ανά διαστήματα έχει εντοπίσει στον κήπο αντικείμενα όπως μπάλες, μπουκάλια και καπάκια, γεγονός που δεν την είχε ενοχλήσει τόσο.

Ωστόσο, το πρόσφατο περιστατικό με τις πέτρες της έχει προκαλέσει ανησυχία όπως είναι φυσικό, με την Β. Μιλούση να δηλώνει σοκαρισμένη και να αναρωτιέται τί θα γινόταν εάν βρισκόταν στον κήπο ή ακόμα χειρότερα εάν έπαιζαν εκεί τα παιδιά της.

«Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει αλλά εντάξει λες “παιδιά είναι”. Πέτρες; Κοτρόνες; Ήταν μπετό, τεράστιες. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου; Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο. Αναρωτιέμαι…», κατέληξε.