Ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη (19/11) έξω από σχολείο στο Πέραμα, όταν ένα 12χρονο παιδί δέχτηκε άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί ήταν έξω από το σχολείο, μαζί με φίλους του και περίμενε την μητέρα του. Ξαφνικά, ο μεγαλόσωμος σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη, στάθηκε στα δύο πόδια και άρχισε να δαγκώνει τον 12χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και ένας φίλος του ειδοποίησε την μητέρα του 12χρονου, η οποία όπως περιέγραψε δεν επιθυμεί την ευθανασία του ζώου, αλλά την παραδειγματική τιμωρία του ιδιοκτήτη.

Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Αντίστοιχη επίθεση είχε γίνει πριν από έναν χρόνο, σε έναν 15χρονο αυτήν την φορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σπίτι του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη βρίσκεται αρκετά κοντά στο συγκεκριμένο σχολείο στο Πέραμα.