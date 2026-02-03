Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της μια 41 ετών γυναίκα ερευνούν οι αρχές.

Το θύμα εντόπισε η μητέρα της νωρίς το βράδυ της Τρίτης στην οδό 25ης Μαρτίου, στο Πέραμα, και κάλεσε την αστυνομία.

Στο σημείο οι ένστολοι βρήκαν και τον σύντροφο τού θύματος και απέκλεισαν τον χώρο, προκειμένου ο ιατροδικαστής να πραγματοποιήσει την αυτοψία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 41χρονη ήταν τοξικό εξαρτημένη, αλλά έφερε κάποιο τραύμα στο πρόσωπο, το οποίο θέλουν οι αστυνομικοί να αποσαφηνίσουν εάν πρόκειται από πτώση ή από κάποια άλλη αιτία.