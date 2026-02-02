Ένταση επικράτησε μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη της Νέας Δημοκρατίας και του Χρήστου Κατσώτη του ΚΚΕ με αφορμή την κατάσταση στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος.

Ο Δημήτρης Καιρίδης απέδωσε την «υποβάθμιση» της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στην παρουσία των συνδικάτων του ΚΚΕ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Χρήστου Κατσιώτη.

«Καταστρέψατε το Πέραμα», είπε χαρακτηριστικά ο Καιρίδης, «οι εφοπλιστές» απάντησε ο Κατσιώτης.

«Σαν τα μούτρα σου τα έκανες», συνέχισε ο Κατσιώτης με τον Καιρίδη να του ζητά να κατεβάσει το χέρι του.

«Καταστρέψατε το Πέραμα» επέμεινε ο Καιρίδης «Οι εφοπλιστές που πάνε τα πλοία στη Κίνα», απάντησε ο Κατσιώτης και ρώτησε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αν αυτά διδάσκει στους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο «διδάσκεις στα παιδιά; Υποταγή; Συμβιβασμό;»

Στο σημείο αυτό ο Καιρίδης κάλεσε τους παρουσιαστές να πάρουν θέση, κάνοντας λόγο για φίμωση του και είπε απευθυνόμενος στον Κατσιώτη «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ».

«Θα έρθει ώρα που θα πάτε εκεί που πρέπει», απάντησε ο βουλευτής του ΚΚΕ. «Που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;» συνέχισε ο Καιρίδης με τον Κατσιώτη να λέει «Θα σας στείλουμε να πάτε να δουλέψετε».