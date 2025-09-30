Συνολικά 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα για το 2026 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, με τις περισσότερες να αφορούν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία και ενστόλους στο υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις θα γίνουν ως εξής:

Υγεία: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 5.228 θέσεις, εκ των οποίων οι 5.000 ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές υγείας του υπουργείου Υγείας.

Εθνική Άμυνα: Έγκριση του συνόλου του αιτήματος των παραγωγικών σχολών (1.517). Επιπλέον ενίσχυση του ΝΙΜΙΤΣ και των Μετοχικών Ταμείων, καθώς και Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΑΣΕΙ.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αύξηση της περσινής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά. Μέριμνα για την κάλυψη αναγκών σε φορείς που εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές, καθώς και για τους μικρότερους δήμους. Έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό, πχ μηχανικοί κρίσιμων ειδικοτήτων στις Τεχνικές Υπηρεσίες και σε προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών, πχ καθαριότητα. Ολόκληρο το αίτημα (61) για θέσεις κτηνιάτρων/βοηθών κτηνιάτρων και ενίσχυση στις θέσεις τεχνικών Γεωργίας / κτηνοτροφίας και Γεωργικού Κτηνοτροφικού (Κτηνοτροφικού, Γεωργοκτηνοτροφικού, οδηγών-χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων, κοκ). Επιπλέον, 51 θέσεις εποπτών Δημόσιας Υγείας (το σύνολο σχεδόν του αιτήματος για αυτή την κλαδοειδικότητα) και περαιτέρω ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Κλιματική Κρίση: Συνεχίζεται η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος. Ολόκληρο το αίτημα των παραγωγικών σχολών (330), καθώς και για πρώτη φορά έγκριση της κατηγορίας πυροσβεστών γενικών καθηκόντων (605), αλλά και 91 θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού, όπως χειριστές Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων, τεχνικοί Αεροσκαφών – Ελικοπτέρων, πλοηγοί, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κοκ.

Προστασία του Πολίτη: 950 στις παραγωγικές σχολές (δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι) και 626 ειδικοί φρουροί. Πέραν αυτών, αύξηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης σε 229.

Παιδεία: 450 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ιδιαιτέρως των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων (Αρεταίειο και Αιγινήτειο), καθώς και της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών διευθύνσεων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, με λοιπό προσωπικό.

Υποδομές και Μεταφορές: Ενίσχυση της ΟΣΥ ΑΕ Οδικές Συγκοινωνίες με 150 νέες προσλήψεις, των Σταθερών Συγκοινωνιών ΑΕ με 177 προσλήψεις, της ΥΠΑ με 172 προσλήψεις, 103 προσλήψεις προς ενίσχυση λοιπών φορέων και υπηρεσιών των μεταφορών (Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ κλπ), καθώς και για την ενίσχυση του υπουργείου και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Δικαιοσύνη: 130 δικαστικοί λειτουργοί και πλέον αυτών, 45 προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία, ενίσχυση του ΣτΕ με 50 προσλήψεις και 375 δικαστικοί υπάλληλοι -κυρίως γραμματείς δικαστηρίων- για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον ενίσχυση της κεντρικής υπηρεσίας με 40 προσλήψεις. Σύνολο 640 νέες προσλήψεις.

Ελεγκτικοί μηχανισμοί: Ενίσχυση της ΑΑΔΕ με 700 προσλήψεις, εκ των οποίων 364 προσλήψεις εφοριακών, 201 τελωνειακών, 118 Πληροφορικής και 17 Δημοσιονομικών κλπ υποστηρικτικών κλαδοειδικοτήτων, καθώς και της Επιθεώρησης Εργασίας με πάνω από 40 θέσεις.

Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια: Ενίσχυση των δομών του υπουργείου με 315 προσλήψεις, εκ των οποίων 269 κατανέμονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα υπόλοιπα στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών κά.

Επιτάχυνση διαδικασιών πρόσληψης σε όλο το Δημόσιο: Ενίσχυση του ΑΣΕΠ με 30 προσλήψεις.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 19.489 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2026, αποτελεί συνέχεια των 122.203 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2025 και άρα συνολικά 141.692 για το σύνολο της εξαετίας.

Διπλασιασμός δαπάνης για τον Κύκλο Ανταμοιβής ΔΥ

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε και η κατανομή για τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025. Το σύστημα επιβράβευσης και κινήτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους εδράζεται στην επίτευξη στρατηγικών στόχων, οι οποίοι έχουν τεθεί ως προς τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου, ενώ για πρώτη φορά δυνητικοί δικαιούχοι είναι και υπάλληλοι εκτός των κεντρικών υπουργείων, όπως υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, το ποσό που θα διατεθεί προς τους δυνητικά δικαιούχους από το σύστημα κινήτρων ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, έχει δηλαδή διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, ενώ μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 15% των απολαβών του εκάστοτε υπαλλήλου, φτάνοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, απολαβές αντίστοιχες με έναν μισθό.

Επιπλέον, ο αριθμός των φορέων υλοποίησης που είναι δυνητικά δικαιούχοι βάσει των προτάσεων των υπουργών και των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών ανέρχεται σε 406 (εκ των οποίων 281 είναι δήμοι), ενώ ο αρχικά εκτιμώμενος αριθμός των υπαλλήλων που είναι δυνητικά δικαιούχοι ανέρχεται σε περίπου 25.000.

Τομείς δημόσιας πολιτικής που καλύπτουν τα προτεινόμενα προς ανταμοιβή έργα/στόχοι:

Ενίσχυση του ΕΣΥ – Προληπτική Ιατρική.

Νέες και σύγχρονες υποδομές.

Αποτελεσματική Δασοπροστασία.

Θωράκιση της Άμυνας της χώρας.

Δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Φυσικές καταστροφές – Το κράτος δίπλα στον πολίτη.

Ενίσχυση ιατροδικαστικών υπηρεσιών – Αναμόρφωση δικαστικού συστήματος.

Κοινωνική συνοχή και προστασία δικαιωμάτων.

Αποτελεσματική διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Προώθηση της απασχόλησης και της εργασίας.

Αγροτική Ανάπτυξη: Αλλαγή παραδείγματος.

Προώθηση επενδύσεων.

Προστασία του Καταναλωτή.

Αποτελεσματική, ψηφιακή και διαφανής Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση.

Ψηφιακές μεταρρυθμίσεις για τον πολίτη.

Απλούστευση της διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας.

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Αναμόρφωση εκπαιδευτικού χάρτη.

Προώθηση του τουρισμού.

Πολιτιστικές δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ενίσχυση αθλητισμού.

Ενίσχυση νησιωτικότητας.

Οδική ασφάλεια.

Προώθηση έρευνας και νέων τεχνολογιών.