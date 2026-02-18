Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στις Αρχές, ύστερα από απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Η ΕΛ.ΑΣ. κινητοποιήθηκε άμεσα, εξαπολύοντας εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπίσει τον δραπέτη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 20χρονο υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος είχε μεταχθεί στα δικαστήρια καθώς επρόκειτο να δικαστεί στο πλαίσιο διαδικασίας απέλασης. Μέχρι τη μεταγωγή του, κρατούνταν στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο νεαρός δεν έφερε χειροπέδες τη στιγμή της παρουσίας του στο δικαστικό συγκρότημα. Εκμεταλλευόμενος κενό στην επιτήρηση, κατάφερε να διαφύγει, περνώντας μέσα από το πάρκο που βρίσκεται στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της Ευελπίδων και βγαίνοντας εκτός οπτικού πεδίου των αστυνομικών.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απόδρασης, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αναπτύχθηκαν στην περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες προς διάφορες κατευθύνσεις. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας εντός και πέριξ των δικαστηρίων, ώστε να χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η πορεία διαφυγής του 20χρονου και να διευκολυνθεί ο εντοπισμός του.

Σε πλάνα που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός «STAR» διακρίνονται αστυνομικοί να κινούνται γρήγορα προς διαφορετικά σημεία, αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή η απόδραση, επιβεβαιώνοντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών για τη σύλληψή του.