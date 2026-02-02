Την έντονη ανησυχία και την πλήρη αντίθεσή τους στο υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών εκφράζουν οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Ελλάδος.

«Σύμφωνα με το κείμενο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), δεν αναφέρεται η αυτόνομη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού από Μαίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο τοκετός προβλέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό ιατρική εποπτεία», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται επίσης: «Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με χαμηλά ποσοστά φυσιολογικών τοκετών, και ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ρητά την αξιοποίηση της Μαίας ως βασικού επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση των δεικτών μητρικής και νεογνικής υγείας, το υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση».

Η ανακοίνωση των Συλλόγων Επιστημόνων Μαιών Ελλάδος

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ) της χώρας εκφράζουμε από κοινού την έντονη ανησυχία και την πλήρη αντίθεσή μας στο υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών.

Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, με χαμηλά ποσοστά φυσιολογικών τοκετών, και ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ρητά την αξιοποίηση της Μαίας ως βασικού επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση των δεικτών μητρικής και νεογνικής υγείας, το υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το κείμενο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), δεν αναφέρεται η αυτόνομη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού από Μαίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο τοκετός προβλέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό ιατρική εποπτεία.

Το προτεινόμενο κείμενο δεν ανταποκρίνεται στον επιστημονικό, θεσμικό και επαγγελματικό ρόλο της Μαίας – Μαιευτή, όπως αυτός κατοχυρώνεται από το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο (Π.Δ. 351/1989) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ {(όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 38/2010), καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις έως σήμερα, ενδεικτικά: Δίκτυα Μαιών: Άρθρο 12 του Ν. 4486/2017, ν.4999/2022 – Άρθρο 38, Άρθρο 39, ΦΕΚ 47743-2024 – Άρθρο 4, Παρ.Α}, ενώ έρχεται σε σαφή αντίθεση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Μαία – Μαιευτής αποτελεί τον βασικό επαγγελματία υγείας για τη φυσιολογική κύηση, τον τοκετό, τη λοχεία, τον θηλασμό, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη σεξουαλική / αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, καθώς και την πρόληψη και αγωγή υγείας σε όλες τις φάσεις της ζωής τους.

Οι Σύλλογοι ΣΕΜ έχουμε ήδη αναδείξει τα σοβαρά θεσμικά, νομικά και επιστημονικά ζητήματα στο υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο και δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα πλαίσιο που υποβαθμίζει τον ρόλο της Μαίας – Μαιευτή και υπονομεύει τη δημόσια υγεία.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να:

● Αποσύρει το παρόν προσχέδιο.

● Προχωρήσει σε ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους του Κλάδου των Μαιών.

● Διαμορφώσει ένα επικαιροποιημένο Καθηκοντολόγιο, που να εναρμονίζεται με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών και της κοινωνίας.

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών της χώρας δηλώνουμε απερίφραστα ότι:

«Η ενίσχυση – και όχι ο περιορισμός – του ρόλου της Μαίας αποτελεί αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία, τις γυναίκες και το δημογραφικό μέλλον της χώρας.»

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ) Ελλάδος

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Αθήνας

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Αιγαίου

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Ιωαννίνων

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Κρήτης

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Λάρισας

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Ναυπλίου

Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Πατρών