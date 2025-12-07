Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό καταγράφηκε στο Ισραήλ, όταν τρία αδέλφια έγιναν γονείς την ίδια ημέρα. Το γεγονός εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο Maajanei Hajeschuah, κοντά στο Τελ Αβίβ, όπου οι σύντροφοί τους έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους μέσα στην ίδια μέρα. Η μία από τις γεννήσεις αφορούσε δίδυμα, με αποτέλεσμα συνολικά τέσσερα νεογέννητα να γεννηθούν σε διάστημα λίγων ωρών.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερη και εκπληκτική» στιγμή, επισημαίνοντας ότι ακόμη και επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία δεν είχαν βρεθεί ποτέ μπροστά σε κάτι αντίστοιχο, σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Advertisement

Advertisement

Οι τρεις οικογένειες βρέθηκαν ταυτόχρονα στο μαιευτήριο, και μοιράστηκαν μια εμπειρία μοναδική, γεμάτη συγκίνηση τόσο για τους ίδιους όσο και για το προσωπικό του νοσοκομείου. Ιδιαίτερη ήταν και η χαρά των παππούδων και γιαγιάδων, οι οποίοι υποδέχτηκαν τέσσερα εγγόνια μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Οι γεννήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά, η μία μετά την άλλη, μέσα σε λίγες ώρες. «Καμία στατιστική δεν θα μπορούσε να μας έχει προετοιμάσει για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή, η οποία μας έκανε όλους να σταθούμε για λίγο, να χαμογελάσουμε και να συγκινηθούμε ξανά από τη μαγεία που βιώνουμε εδώ καθημερινά», δήλωσε εκπρόσωπος της κλινικής.

Με πληροφορίες από VINnews