Σε εξέλιξη βρίσκεται δικαστική υπόθεση που ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς ο Κώστας Ανεστίδης, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο μπλόκο των Μαλγάρων, βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας. Όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (21/12), έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις δηλώσεις αγροτεμαχίων του για την περίοδο 2019–2024.

Η έρευνα πραγματοποιείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, την ώρα που ο ίδιος συνεχίζει να εκπροσωπεί τα αιτήματα των αγροτών. Ο Κώστας Ανεστίδης, πάντως, απορρίπτει κάθε υπόνοια παρατυπίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι «καθαρός σαν αστραπή».

Ο Κώστας Ανεστίδης δεν είναι μια τυχαία μορφή στον αγροτικό χώρο, αφού είναι μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και έμπειρος διαδηλωτής. Καλλιεργεί ρύζι, βαμβάκι και σιτάρι στη βόρεια Ελλάδα, όντας γνωστός στους κύκλους των συναδέλφων του για την οικονομική του άνεση.

«Είμαι καθαρός» λέει ο ίδιος

«Ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου» δήλωσε νωρίτερα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.



Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Κυριακής, ο κ. Ανεστίδης είπε ακόμα δεν τον έχει ειδοποιήσει κανείς για τον έλεγχο, ούτε η Εισαγγελία, ούτε η Οικονομική Αστυνομία και υποστήριξε ότι αν γινόταν έλεγχος θα είχαν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του…



«Πριν από 2-3 ημέρες πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι» είπε και τόνισε ότι μέσα από το πρόσωπο του γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί το αγροτικό κίνημα. «Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό και δεν θα σιωπήσω. Δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής. Προσπαθούν με δόλιο τρόπο να πλήξουν το συμπαγές και αρραγές μέτωπο των αγροτών… Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» τόνισε στις δηλώσεις του ο αγροτοσυνδικαλιστής.



Απαντώντας σε ερώτηση για τα 16 αγροτεμάχια και την επιδότηση των 122.000 ευρώ ο κ. Ανεστίδης είπε ότι όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, είναι κανονικά δικαιώματα από ιδιόκτητα χωράφια και ένα νοικιασμένο.

Ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων Πάντως, η έρευνα επικεντρώνεται σε σοβαρές αναντιστοιχίες μεταξύ των δηλώσεων του συνδικαλιστή και των στοιχείων της κτηματογράφησης, αφού στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, τα οποία δηλώθηκαν ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα, πλην όμως παρουσιάζουν σοβαρές ασυμφωνίες. Τα οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τον έλεγχο προκαλούν ίλιγγο. 122.765,04 ευρώ: Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που φέρεται να εισέπραξε για τα συγκεκριμένα 16 «ύποπτα» αγροτεμάχια.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που φέρεται να εισέπραξε για τα συγκεκριμένα 16 «ύποπτα» αγροτεμάχια. 210.000 ευρώ: Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που φέρεται να έλαβε ο Κώστας Ανεστίδης κατά την περίοδο 2019-2024. Η υπόθεση εντοπίστηκε ύστερα από προτεραιοποιημένους ελέγχους του Οργανισμού Πληρωμών, με βασικά κριτήρια το ύψος των εισπράξεων και τις ενδείξεις για αναληθείς δηλώσεις. «Απάντηση» στα μπλόκα με ελέγχους και διαρροή ονομάτων συνδικαλιστών «εμπλεκόμενων» στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο) Γιατί η δημοσιοποίηση έχει πολιτικό βάρος τώρα Η υπόθεση μέσω επιλεκτικών διαρροών σκάει σε μια περίοδο που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και η κυβέρνηση εκπέμπει μήνυμα «διαλόγου με όρια», ενώ παράλληλα, το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη ευρύτεροι έλεγχοι και έρευνες γύρω από επιδοτήσεις/δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σχετικές αποκαλύψεις και δικογραφίες να απασχολούν τη δημόσια συζήτηση. Advertisement Αυτό το «δέσιμο» της χρονικής στιγμής είναι που τροφοδοτεί, αναπόφευκτα, πολιτικές αναγνώσεις: Αλλοι το βλέπουν ως μήνυμα ότι «κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο», άλλοι ως προσπάθεια να μεταφερθεί το επίκεντρο από τα αιτήματα των μπλόκων, σε ένα αφήγημα «ηθικής απονομιμοποίησης» συγκεκριμένων πρωταγωνιστών. Υπόθεση που δεν τεκμηριώνεται από επίσημη ανακοίνωση. Πάντως πρέπει να επισημανθεί, ότι μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν, δεν εντοπίστηκε δημόσια τοποθέτηση/διάψευση από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή από νομικό του σύμβουλο, στις βασικές δημοσιευμένες διαρροές σε ΜΜΕ. Advertisement Το ευρύτερο πλαίσιο: έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και «σφίξιμο» διαδικασιών Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μιλήσει δημόσια για νέο μοντέλο ελέγχων και συνέχιση καταβολών «ώστε κάθε ευρώ να καταβάλλεται μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους». Την ίδια ώρα, η ειδησεογραφία των τελευταίων εβδομάδων περιλαμβάνει αναφορές σε υποθέσεις/δικογραφίες και σε πρακτικές ψευδών αιτήσεων ενίσχυσης που συνεχίστηκαν ακόμη και το 2025, στο πλαίσιο ερευνών. Πάντως γαλάζιοι συνδικαλιστές βγαίνουν σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ασκώντας δριμεία κρητική στην Κυβέρνηση για τον χειρισμό της στα θέματα των αγροτών. ιδιαίτερα έντονος ήταν ο αρχισυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων Κωνσταντίνος Ανεστίδης.

