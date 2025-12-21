Ένα συνδικαλιστικό στέλεχος αγροτών, που εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί στο μπλόκο των Μαλγάρων, φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, για υπόθεση που σχετίζεται με δηλώσεις αγροτεμαχίων και την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Η πληροφορία έγινε γνωστή από διαρροές, σε επιλεγμένα ΜΜΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί, μέχρι στιγμής, επίσημη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις επιλεκτικές διαρροές, η προκαταρκτική εξέταση «τρέχει» στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αφορά φερόμενες ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων με σκοπό τη λήψη ενισχύσεων. Στις ίδιες διαρροές γίνεται λόγος για αναντιστοιχίες σε 16 αγροτεμάχια και για ποσό 122.765,04 ευρώ που αποδίδεται στις συγκεκριμένες δηλώσεις, ενώ αναφέρεται επίσης ότι το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που εισέπραξε το ελεγχόμενο πρόσωπο την περίοδο 2019–2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.

Το «ρεπορτάζ των διαρροών» περιγράφει ότι ο έλεγχος προέκυψε από «προτεραιοποιημένη» διαδικασία ελέγχου αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, με κριτήρια, μεταξύ άλλων, το ύψος καταβολών.

Γιατί η δημοσιοποίηση έχει πολιτικό βάρος τώρα

Η υπόθεση μέσω επιλεκτικών διαρροών σκάει σε μια περίοδο που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και η κυβέρνηση εκπέμπει μήνυμα «διαλόγου με όρια», ενώ παράλληλα, το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη ευρύτεροι έλεγχοι και έρευνες γύρω από επιδοτήσεις/δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σχετικές αποκαλύψεις και δικογραφίες να απασχολούν τη δημόσια συζήτηση.

Αυτό το «δέσιμο» της χρονικής στιγμής είναι που τροφοδοτεί, αναπόφευκτα, πολιτικές αναγνώσεις:

Αλλοι το βλέπουν ως μήνυμα ότι «κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο», άλλοι ως προσπάθεια να μεταφερθεί το επίκεντρο από τα αιτήματα των μπλόκων, σε ένα αφήγημα «ηθικής απονομιμοποίησης» συγκεκριμένων πρωταγωνιστών. Υπόθεση που δεν τεκμηριώνεται από επίσημη ανακοίνωση.

Πάντως πρέπει να επισημανθεί, ότι μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν, δεν εντοπίστηκε δημόσια τοποθέτηση/διάψευση από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή από νομικό του σύμβουλο, στις βασικές δημοσιευμένες διαρροές σε ΜΜΕ.

Το ευρύτερο πλαίσιο: έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και «σφίξιμο» διαδικασιών

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μιλήσει δημόσια για νέο μοντέλο ελέγχων και συνέχιση καταβολών «ώστε κάθε ευρώ να καταβάλλεται μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους».

Την ίδια ώρα, η ειδησεογραφία των τελευταίων εβδομάδων περιλαμβάνει αναφορές σε υποθέσεις/δικογραφίες και σε πρακτικές ψευδών αιτήσεων ενίσχυσης που συνεχίστηκαν ακόμη και το 2025, στο πλαίσιο ερευνών.

Πάντως γαλάζιοι συνδικαλιστές βγαίνουν σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ασκώντας δριμεία κρητική στην Κυβέρνηση για τον χειρισμό της στα θέματα των αγροτών. ιδιαίτερα έντονος ήταν ο αρχισυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων Κωνσταντίνος Ανεστίδης.