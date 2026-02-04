Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, δύο εβδομάδες μετά τον τερματισμό των μπλόκων τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thesspost εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής αποφάσισαν στη σύσκεψη στη Νίκαια να πραγματοποιήσουν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα.

Ο αγροτικός κόσμος θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε λύση στα μεγάλα τους προβλήματα με αποτέλεσμα το αδιέξοδό τους να συνεχίζεται.

Η κάθοδος στην πρωτεύουσα προγραμματίζεται για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ενώ, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν το Σάββατο.

Ακόμα, θα διοργανωθούν συλλαλητήρια την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας ενώ θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σημειώνεται πως στην Πανελλαδική σύσκεψη το παρών έδωσαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Onlarissa ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας, Θανάσης Βομπίρης δήλωσε πως «τα προβλήματα συνεχίζονται, η δεν έχει λυθεί, δεν έχουν λυθεί βασικά απ’ τα αιτήματα και δεν έχει δώσει απάντηση η κυβέρνηση, στα πιο βασικά. Για παράδειγμα, κτηνοτροφία, στην περιοχή της Ηλείας, αλλά και γενικά στη Δυτική Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα. Η ευλογιά συνεχίζει ακάθεκτη το έργο της, μειώνονται τα κοπάδια, ξεκληρίζονται ολόκληρες οικογένειες. Το εμβόλιο δεν το εγκρίνει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταρροϊκός πυρετός σε πολλές περιοχές έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια, δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση. Η κυβέρνηση το αφήνει να περάσει έτσι, δεν βοηθάει τους κτηνοτρόφους. Είναι πολλά τα προβλήματα, πανελλαδικά, δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις. Πατάει στον, κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κοινή αγροτική πολιτική και το βάζει σαν εμπόδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε τη συνέχεια των αγώνων και να διεκδικήσουμε να μείνουμε στα χωράφια μας και την επιβίωσή μας».