Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη και κρίσιμη συνάντηση των εκπροσώπων των μπλόκων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ραντεβού με τους αγρότες «κλείδωσε» για τη Δευτέρα (19/01) το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κώστα Ανεστίδη να τίθεται εκτός συνάντησης μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προχωρούν σε μερική αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων, παραμένοντας ωστόσο στα μπλόκα. Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί στο πλάι των δρόμων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση οχημάτων και φορτηγών, σε μια κίνηση καλής θέλησης. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής από αγρότες που έχουν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε η παραμονή στα μπλόκα «από σεβασμό προς τους συναδέλφους», με τους δρόμους και τα τελωνεία να παραμένουν ανοιχτά.

Στο μεταξύ, ο Κώστας Ανεστίδης εμφανίστηκε αμετανόητος μετά τις χυδαίες αναφορές του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ειπώθηκαν εκ παραδρομής. Μάλιστα, χαρακτήρισε «χυδαίο» το γεγονός ότι μια –όπως είπε– φιλική συζήτηση με δημοσιογράφους βγήκε στον αέρα ως δηλώσεις. «Επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι δηλώσεις Ανεστίδη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος. Μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων σημειώνουν ότι «αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων» και τονίζουν πως θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από την εκπροσώπηση του μπλόκου των Μαλγάρων, ώστε να μη δυναμιτιστεί ο διάλογος.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ατυχείς», υπογραμμίζοντας ότι «οφείλουν να δουν τι θα κάνουν στο μπλόκο των Μαλγάρων», προσθέτοντας πως «είναι και στο χέρι του ίδιου του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να προχωρήσει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, τονίζοντας ότι οι επίμαχες δηλώσεις «δεν απηχούν τις θέσεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος» και ότι «με αυτή τη στάση αδικεί τον ίδιο του τον εαυτό».

Η λίστα με την αντιπροσωπεία των αγροτών

Στο κρίσιμο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να παραβρεθούν 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα της χώρας.

Η λίστα:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Αρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε 65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος}