Αποχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της Θεσσαλίας, αποσύροντας συντεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από τον κόμβο.

Η απόφαση είχε ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη γενική συνέλευση του μπλόκου, στο πλαίσιο αποτίμησης της μέχρι τώρα κινητοποίησης. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση δεν συνιστά εγκατάλειψη των αιτημάτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση στη Λάρισα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους.

Παράλληλα, αναμένεται νέα συνέλευση το επόμενο διάστημα, όπου θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις.

Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Για 54 μέρες οι αγρότες ήταν στους δρόμους και στα μπλόκα, όπως στο μπλόκα στα Μάλγαρα και στη Χαλκηδόνα. Εδώ και λίγη ώρα τα τρακτέρ αποχώρησαν από το σημείο και εκεί βρίσκονται ειδικά συνεργεία και η πυροσβεστική για να καθαρίσουν το δρόμο.

Μέχρι τις βραδινές ώρες αναμένεται ο δρόμος, να δοθεί στο 100% σε κυκλοφορία, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία.

Το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες είναι ότι μπορεί να αποχώρησαν από τα μπλόκα, αλλά θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με άλλες μορφές. Εντός του Φεβρουαρίου θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για κινητοποιήσεις όταν πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη η έκθεση, Agrotica.