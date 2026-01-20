Τα επόμενα βήματά τους καθόρισαν οι αγρότες κατά τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (20/1) στα μπλόκα όλης της χώρας. Μετά από 52 ημέρες κινητοποιήσεων και τη συνάντηση με την κυβέρνηση, έλαβαν τις τελικές αποφάσεις τους σχετικά με τη συνέχιση του αγώνα.

Γενικές συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας, στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε-65, καθώς και στο μπλόκο των Τρικάλων. Οι αγρότες της Νίκαιας αποφάσισαν τη διοργάνωση συλλαλητηρίου με τρακτέρ στη Λάρισα την ερχόμενη Παρασκευή. Μετά την κινητοποίηση, θα αποχωρήσουν από το μπλόκο, προχωρώντας σε ανασύνταξη δυνάμεων τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύγκλησης νέας Πανελλαδικής Σύσκεψης μέσα στο επόμενο διάστημα (14–20 ημέρες), με πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, μετά από γενική συνέλευση διάρκειας περίπου δύο ωρών, οι αγρότες αποφάσισαν την αποχώρησή τους από το μπλόκο και την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους την Παρασκευή στις 12:00 το μεσημέρι. «Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο να κερδίσουμε παραμένοντας στα μπλόκα», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού, Κυριάκος Κυριαζής.

Την αποχώρησή τους αποφάσισαν επίσης, μετά από 48 ημέρες κινητοποιήσεων, οι αγρότες του μπλόκου στο Δερβένι. Αντίστοιχη απόφαση έλαβαν και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του μπλόκου Ε-65 Καρδίτσας, με την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης να καθορίζεται στη σύσκεψη της Τετάρτης (21/1) στο Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, έπειτα από ψηφοφορία 60 εκπροσώπων των χωριών του νομού.

Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net, η απόφαση ελήφθη μετά από αποτίμηση του αγώνα και ενημέρωση για τη συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, τόνισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με διαφορετικές μορφές, προαναγγέλλοντας συλλαλητήριο στην Αθήνα μετά από πανελλαδική σύσκεψη.

Αντίθετα, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε Μάλγαρα και Λόγγο Τρικάλων. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Στέφης, ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης ήταν η παραμονή στους δρόμους τουλάχιστον έως την Παρασκευή, με τους δρόμους ανοιχτούς.

Την ίδια στιγμή, αποχωρήσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε αρκετά μπλόκα. Στα Πράσινα Φανάρια απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία ο δρόμος προς το αεροδρόμιο. Ανοιχτοί είναι επίσης οι δρόμοι στον κόμβο Σελίου προς Βέροια, σε τμήματα της Εγνατίας Οδού, καθώς και στο μπλόκο των Μικροθηβών.