Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας του lock down που έχει επιβληθεί από τις 16/3 για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

Με περίπου 200 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους στρατιώτες που επέστρεφαν ή έφευγαν με άδεια και άτομα που αποδεδειγμένα έπρεπε να ταξιδέψουν κυρίως για λόγους υγείας, αναχώρησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης το πλοίο ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ για Χίο και Πειραιά. Είχε προηγηθεί αποκλεισμός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού και κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου από ομάδες κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονταν για τις επιπτώσεις από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον αφθώδη πυρετό.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον κεντρικό πράκτορα της ναυτιλιακής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν περί τους 200 επιβάτες και όλα τα φορτηγά και τα ΙΧ αυτοκίνητα που έπρεπε να ταξιδέψουν.

Την Τρίτη, η αρχική συγκέντρωση των κτηνοτρόφων έγινε έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου οι διαδηλωτές πέταξαν ζωοτροφές.





Στη συνέχεια, μέσω της αγοράς της Μυτιλήνης κατευθύνθηκαν στην είσοδο του λιμανιού της πόλης, αποκλείοντας τα εξερχόμενα και εισερχόμενα Ι.Χ. και φορτηγά αυτοκίνητα.

Περίπου στις 14.00 μετά το μεσημέρι, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μπήκε στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού και προσέγγισε τον καταπέλτη πλοίου, αποκλείοντας την είσοδο επιβατών.