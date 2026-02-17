Άκαρπη ήταν η συνάντηση που είχαν οι αυτοκινητιστές ταξί με τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της τριήμερης απεργιακής κινητοποίησής τους.

Η συγκέντρωσή τους στην Αθήνα ξεκίνησε περίπου στις 10:00 το πρωί από τη συμβολή της Λεωφόρου Καβάλας με την Σπύρου Πάτση και λίγο αργότερα συγκρότησαν αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: EUROKINISSI

Εκεί είχαν συνάντηση με τον κ. Κυρανάκη, μια συνάντηση που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και τελικά απέβη, και αυτή τη φορά άκαρπη, όπως και στο παρελθόν.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Βγαίνοντας από τη συνάντηση, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα λέγοντας ότι «πλέον για εμάς ο κύριος Κυρανάκης δεν υπάρχει» και πως περιμένει κάτι από το Μέγαρο Μαξίμου ως ύστατη ελπίδα.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)