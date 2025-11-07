Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) προχωρά σε πανελλαδική απεργία σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, αναζητώντας λύσεις στο ζήτημα του clawback. Όλα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά.

Υπενθυμίζεται πως 48ωρη απεργία πραγματοποιούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στις 6-7 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ενώ ζητούν και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία εκφράζει την «πλήρη και αδιαπραγμάτευτη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών γιατρών της χώρας».

Οι εργαστηριακοί γιατροί, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, αποτελούν βασικό πυλώνα του υγειονομικού συστήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση, την παρακολούθηση και την πρόληψη των νοσημάτων, και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

«Δυστυχώς, οι διαχρονικά καταστροφικές πολιτικές επιλογές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μετακύλιση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων ουσιαστικά στους ίδιους τους γιατρούς μέσω των άδικων μνημονιακών μηχανισμών clawback και rebate, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομική και λειτουργική ασφυξία. Τα μέτρα αυτά όχι μόνο υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων, αλλά έχουν ολέθριες συνέπειες για την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, καθώς ελάχιστοι νέοι ιατροί την επιλέγουν πλέον, βλέποντας ότι στερείται προοπτικής στοιχειωδώς βιώσιμης επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς στα ελληνικά νοσοκομεία, που αντιμετωπίζουν οξύ και διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα έλλειψης ειδικευομένων γιατρών, με αλυσιδωτές δυσμενείς συνέπειες για τη λειτουργία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι εργαστηριακοί γιατροί διεκδικούν ίση μεταχείριση, δίκαιες και βιώσιμες συνθήκες εργασίας, καθώς και την αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής τους στη Δημόσια Υγεία, που τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο από τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του εργαστηριακού τομέα.Είναι, συνεπώς, επιτακτική η ανάγκη η Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση σε ουσιαστικό διάλογο και στη λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν:

·Την άμεση κατάργηση του clawback για τους εργαστηριακούς ιατρούς

·Τη βιωσιμότητα των εργαστηριακών δομών και την αξιοπρεπή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

·Την ενίσχυση της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και την προσέλκυση νέων γιατρών

·Τη διαφύλαξη των θεμελιωδών λειτουργιών του συστήματος υγείας και της Δημόσιας Υγείας.

Η υποστήριξη του έργου και των δίκαιων αιτημάτων των εργαστηριακών γιατρών δεν είναι συντεχνιακή διεκδίκηση·

είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το εθνικό σύστημα υγείας».