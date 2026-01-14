Συγκέντρωση και πορεία ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην Αθήνα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες ταξί απεργούν, μεταξύ άλλων, εξαιτίας του τεκμαρτού στη φορολόγησή τους, καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό και ζητούν ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό και δικαίωμα χρήσης των λεωφορειολωρίδων. Οι οδηγοί ταξί θέτουν φορολογικά αιτήματα αλλά και το θέμα της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Η απόφαση του σωματείου ΣΑΤΑ είναι για κυλιόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Οι κινητοποιήσεις με την απεργία των αυτοκινητιστών ταξί συνεχίζονται και αύριο Πέμπτη, επηρεάζοντας σημαντικά την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, στρέφεται προσωπικά εναντίον του υφυπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και καλεί τον πρωθυπουργό να τον αντικαταστήσει!

Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε από το σωματείο, ότι αύριο γύρω στις 10:00 το πρωί θα γίνει νέα συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και θα ακολουθήσει αυτοκινητοπομπή με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Η κάθοδος των ταξί προς το κέντρο και η προσπάθεια προσέγγισης του Μαξίμου αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους εξής άξονες:

Πατησίων & Μάρνη: Λόγω της συγκέντρωσης Πανεπιστημίου & Σταδίου: Κατά τη διάρκεια της πορείας προς το Σύνταγμα Βασιλίσσης Σοφίας: Λόγω της κατάληξης της πορείας

Λυμπερόπουλος σε κατά μέτωπον επίθεση εναντίον Κυρανάκη

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο Facebook: «Δεν ξαναπαντάω σε προσωπικό επίπεδο του κυρίου Κυρανάκη. Εγώ τον σέβομαι. Αυτός μπορεί να μη με σέβεται. Εμένα με σέβεται η κοινωνία. Δεν τον σέβονται οι ταξιτζήδες πλέον και δεν τον σέβονται και ένα πλήθος άλλοι στην κοινωνία με αυτά που λέει και κάνει. Δεν έχει καμία σχέση με το ταξί. Δεν μπορεί να μας υπερασπίσει πλέον το δίκιο μας. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Εδώ που έφτασες τον κλάδο, κύριε Κυρανάκη, είναι θέμα υπαρξιακό. Ή ο κλάδος δίνει και τη ζωή του ή κερδίζουν οι νταβατζήδες. Και τους νταβατζήδες εσύ τους προωθείς. Τους προωθείς με κάθε μέσο να διαλύσεις τον κλάδο. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, δεν θα έχεις να συζητάς με οποιονδήποτε. Θα συζητάς με την Ομοσπονδία, με το ΣΑΤΑ, με τη Θεσσαλονίκη, με όλη την Ελλάδα που έχει την ίδια φωνή. Αποτύχατε, κύριε Κυρανάκη. Εύχομαι το καταλάβει ο πρωθυπουργός και να σας αλλάξει άμεσα. Για το καλό του ίδιου και της κυβέρνησης. Δεν φτάνε οι κυβερνήσεις, εσείς φταίτε. Αν δεν το καταλάβει, σημαίνει ότι είστε συνένοχοι όλοι. Με πλήρη εκτίμηση προς όλους και στον Πρωθυπουργό, αλλάξτε τον γρήγορα ή επιβάλλετε του να λειτουργήσει με δημοκρατική λειτουργία και όχι με προσωπικές εμπάθειες. Πάμε παρακάτω, συνάδελφοι.