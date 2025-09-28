Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για την υπόθεση της 62χρονης, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία για να συνεχίζει να ειπράττει την σύνταξή της, έρχονται στη δημοσιότητα μετά την απολογία μάρτυρας – κλειδί στην υπόθεση.

Ο μάρτυρας αποκάλυψε ότι δεχόταν πιέσεις από την 62χρονη για να εμφανίσει μια θεία του, ως τη μητέρα της λέγοντας «η με σώζεις, ή αυτοκτονώ».

Μιλώντας στο Mega, ο μάρτυρας είπε ότι «με πήρε τηλέφωνο, ήταν αγχωμένη και έκλαιγε. Ήρθε στο σπίτι μου και μου είπε ότι έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα, “παίρνω από τη μάνα μου ένα επίδομα. Σήμερα περιμένω να έρθουν στο σπίτι να δουν εάν η μάνα μου παίρνει νόμιμα αυτό το επίδομα».

Όταν τη ρώτησα που είναι η μαμά της μου είπε ότι «είναι σε ένα ίδρυμα στην Κόρινθο, αλλά τα χρήματα που παίρνω είναι για να την έχω εγώ στο σπίτι. Τότε μου πρότεινε να πάρει τη θεία μου για μια ημέρα να τη φιλοξενήσει για να υποδυθεί τη μητέρα της».

Η 62χρονη πήρε πραγματικά την ηλικιωμένη και τη μετέφερε σπίτι της, ωστόσο μία ώρα μετά τη συνάντηση της 62χρονης με τον συγκεκριμένο άνδρα, εκείνον τον επισκέφτηκαν οι αστυνομικοί.

Στα χέρια τους είχαν μία φωτογραφία της ηλικιωμένης θείας του. «Με ρώτησαν εάν γνωρίζω αυτήν την κυρία; και τους είπα ότι είναι η θεία μου».

Έτσι, τον οδήγησαν στο σπίτι της 62χρονης, προκειμένου να επιβεβαιώσει και από κοντά, ότι πρόκειται για τη θεία του και όχι για τη μητέρα της κατηγορουμένης. Ο μάρτυρας μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα στο Σχηματάρι για να δώσει κατάθεση ως μάρτυρας.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.