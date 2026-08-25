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Νέα δεδομένα σχετικά με τον χρόνο εντός του οποίου η Εφορία δικαιούται να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις διαμορφώνει πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα πέντε στα δέκα χρόνια.

Το Β’ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου, με την υπ’ αριθμόν 365/2026 απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή εταιρείας στην οποία είχαν καταλογιστεί διαφορές ΦΠΑ για τις χρήσεις 2004 και 2005, καθώς και πρόσθετος φόρος και πρόστιμα, διευρύνοντας το χρονικό πλαίσιο καταχώρισης φορολογικών στοιχείων και ελέγχου.

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Το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης εστιάζεται στον χρόνο κατά τον οποίο περιήλθαν σε γνώση της φορολογικής διοίκησης τα στοιχεία που αποκαλύπτουν την παράβαση.

Παραγραφή οφειλών στην ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, για τις παλαιές υποθέσεις ισχύει η γενική πενταετής παραγραφή. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός ανατρέπεται εάν μετά την πενταετία προκύψουν «συμπληρωματικά στοιχεία», τα οποία δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης κατά τον αρχικό έλεγχο, οπότε η προθεσμία εκτοξεύεται στη δεκαετία. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως νομολογιακό προηγούμενο σε σειρά εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Στην προκειμένη υπόθεση, η εταιρεία επικαλέστηκε τις διατάξεις περί πενταετούς παραγραφής, υποστηρίζοντας ότι η ενιαία φορολογική διοίκηση γνώριζε εγκαίρως τα κρίσιμα δεδομένα και, συνεπώς, δεν υφίσταντο νέα συμπληρωματικά στοιχεία. Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι η προθεσμία παραγραφής στον ΦΠΑ επεκτείνεται σε δεκαετή όταν η εικονικότητα τιμολογίων αποκαλύπτεται από μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι έκθεση του ΣΔΟΕ μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποτελέσει νόμιμο συμπληρωματικό στοιχείο ακόμη και αν συντάχθηκε μετά την παρέλευση της πενταετίας, ενεργοποιώντας έτσι τη δεκαετή περίοδο παραγραφής.