Ανάρτηση για την ακύρωση της συναυλίας με τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα με τις Μέλισσες στα Ιωάννινα έκανε η Άννα Βίσση, όπου εξέφρασε τη λύπη της.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε η Άννα Βίσση στο Instagram.

Ισχυροί άνεμοι λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σάρωσαν τα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί στη λίμνη της πόλης για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες, να καταρρεύσει, λίγες ώρες πριν την έναρξη.