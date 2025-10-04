Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήνα, η οποία κατέληξε κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ που υπέστη λόγω της αντιβίωσης που της χορηγήθηκε.

Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων, προκειμένου τη Δευτέρα ο ιατροδικαστής να διενεργήσει νεκροψία – νεκροτομή, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο πόνος για την οικογένεια της 28χρονης είναι ανείπωτος, ενώ συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί αδυνατούν να πιστέψουν ότι συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός.

Στο μεταξύ, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με τον θάνατο της Σπυριδούλας.

Η κα. Μάρκου επισήμανε ότι η οικογένεια δεν επιθυμεί να στραφεί κατά των γιατρών ή του νοσοκομείου, ωστόσο σε περίπτωση που αποδειχθεί εγκληματική αμέλεια ζητά η τιμωρία να είναι αυστηρή και υποδειγματική, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Όπως υπενθύμισε, έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα της έκθεσης με αποτέλεσμα θάνατο από παράλειψη, καθώς και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που ενεπλάκησαν ή έπρεπε να εμπλακούν στο περιστατικό έχουν ήδη κληθεί να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις.

Η κα. Μάρκου πρόσθεσε ότι μέλος του ιατρικού προσωπικού προχώρησε στον διορισμό τεχνικού συμβούλου πριν καν κληθεί για έγγραφες εξηγήσεις, γεγονός που προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη στην οικογένεια.

Τέλος, η δικηγόρος σημείωσε ότι η οικογένεια υπέβαλε αίτημα προς την εισαγγελέα το βράδυ της Παρασκευής για τη διατήρηση των δειγμάτων αίματος που είχαν ληφθεί από τη Σπυριδούλα κατά τη νοσηλεία της. Η εισαγγελέας απάντησε ότι τα δείγματα έχουν εντοπιστεί και διατηρούνται στο νοσοκομείο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην οικογένεια από άγνωστο τρίτο πρόσωπο, τα δείγματα φέρεται να καταστράφηκαν την επόμενη ημέρα. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

