Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες, από έναν 16χρονο ύστερα από ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Advertisement

Advertisement

Ο ανήλικος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα, ενώ, μετά τον καυγά, φαίνεται ότι ζήτησε από υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών να του επιτρέψει την είσοδο προκειμένου να πλυθεί και παρέμεινε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά.

Συγκλονισμένη η μητέρα του δράστη

Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα. Η ίδια προέβη σήμερα (7/1) σε δηλώσεις, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εκφράζοντας τη λύπη της για το θανατηφόρο συμβάν, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου.

«Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», είπε -μεταξύ άλλων- η 47χρονη.

Η μητέρα του 16χρονου ανέφερε πως θα ήθελε να δικαστεί η ίδια στη θέση του παιδιού τους και υποστήριξε πως ίσως θα έπρεπε να βάλει περισσότερα όρια.

Η ίδια δήλωσε πως νιώθει ακόμη χειρότερα με την ανακοίνωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και υποστήριξε ότι ο γιος της, της ανέφερε πως απλά μάλωσε.

Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος δράστης

Ο 16χρονος, όπως διαπιστώθηκε, είχε πολυετή παραβατική συμπεριφορά, ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για ξυλοδαρμό ανηλίκου και κατοχή ναρκωτικών.

Advertisement

Πηγή: EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών. Μάλιστα, εκείνος και ο αδερφός του σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ζούσαν σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό.

Θείες του ανήλικου είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια του παιδιού, όμως αυτό δεν συνέβη. Τελικά, την επιμέλεια κράτησε επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας στις Σέρρες.

Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του, σε συνέχεια της υπόθεσης στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και αναφέρει -μεταξύ άλλων- τα εξής:

Advertisement

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ” στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου».

Advertisement

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ANT1)