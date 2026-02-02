Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται ότι βρίσκεται, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, ένας νέος ανισόπεδος κόμβος στη Μεταμόρφωση για να δώσει οριστική λύση σε ένα από τα σοβαρότερα και διαχρονικότερα προβλήματα συμφόρησης της Αττικής Οδού.

Πρόκειται για ένα σημείο που εδώ και χρόνια ταλαιπωρεί χιλιάδες οδηγούς, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στην έξοδο προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης και κατεύθυνση προς Λαμία.

Το βασικό πρόβλημα του υφιστάμενου κόμβου εντοπίζεται στη σύγκλιση των οχημάτων που προέρχονται τόσο από το Αεροδρόμιο όσο και από την κατεύθυνση της Ελευσίνας, γεγονός που προκαλεί έντονο «μποτιλιάρισμα» και σημαντικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα παρέμβαση βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των δύο ρευμάτων εισόδου προς Λαμία, δημιουργώντας ανεξάρτητες και σαφώς οριοθετημένες εισόδους.

Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται το σημείο σύγκρουσης των ροών που σήμερα λειτουργεί ως βασική αιτία συμφόρησης. Εκτιμάται ότι η κυκλοφοριακή ικανότητα του κόμβου θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής ενδέχεται να μειωθούν έως και κατά 50%.

Παράλληλα, το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαιτεί περιορισμένες απαλλοτριώσεις, να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή όχληση κατά την κατασκευή και να διατηρεί χαμηλό κόστος, στοιχεία που επιτρέπουν ταχύτερη και πιο αποτελεσματική υλοποίηση.

Όπως έχουν επισημάνει τόσο ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος όσο και ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, δεν υπάρχουν «μαγικές λύσεις» για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ωστόσο τέτοιες στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση και να βελτιώσουν αισθητά την καθημερινότητα των οδηγών.

