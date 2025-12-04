Συνεχίζουν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι στη βόρεια Ελλάδα, προβαίνοντας σε κατά διαστήματα αποκλεισμούς σε τελωνεία σε περάσματα εισόδου στη χώρα.

Το απόγευμα άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα με τη Βουλγαρία, με τους αγρότες να λένε ότι δε θα προχωρούσαν σε άλλο αποκλεισμό την Πέμπτη. Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, επέτρεψαν τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Στα διόδια των Μαλγάρων, στην εθνική οδό, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα. Στο τελωνείο της Νίκης έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας.

Στο μεταξύ, νέα μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα και τα ήδη υπάρχοντα ενισχύονται, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν νέες κινητοποιήσεις: Μόνο στη Θεσσαλία περισσότερα από 4.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας



Με πληροφορίες από ΕΡΤNews, Thestival