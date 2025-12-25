Διαφορετική από τις άλλες ήταν η φετινή έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, λόγω των μπλόκων των αγροτών και των εκτροπών κυκλοφορίας από την Τροχαία, που προκάλεσαν δυσκολίες στους οδηγούς.

Η κατάσταση ήταν καλύτερη την Παραμονή των Χριστουγέννων μετά τις εικόνες ακραίας κίνησης και μποτιλιαρίσματος την Τρίτη. Η κυκλοφορία γινόταν είτε μέσα από τα μπλόκα, είτε μέσω παρακάμψεων και σε όλες τις περιπτώσεις με χαμηλές ταχύτητες και την Τροχαία να παρακολουθεί την κατάσταση από κοντά- μια κατάσταση, ειδικά στους άξονες προς τη βόρεια Ελλάδα, που σίγουρα καθιστούσε δυσκολότερες τις μετακινήσεις σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες. Το πρωί ανήμερα των Χριστουγέννων, δεν υπήρχαν αναφορές για προβλήματα στους δρόμους- κάτι που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι όσοι ήταν να φύγουν, το έχουν ήδη κάνει, οπότε δεν προκύπτει συμφόρηση στους δρόμους, και στο ότι οι αγρότες έχουν παραχωρήσει περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση για να περνούν οι οδηγοί.

Με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Πατρών. Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή προβλήματα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ιόνια Οδό.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, δηλώνοντας πως οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν. Αγρότες της Αργολίδας πέρασαν την Παραμονή Χριστουγέννων στο μπλόκο Μαλαχιά με μεζέδες και μουσική, έχοντας τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, στέλνοντας ωστόσο μήνυμα πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αντίστοιχες εικόνες σημειώνονταν το βράδυ της Παραμονής και σε άλλα μπλόκα στην εθνική οδό προς τη δυτική Ελλάδα, με αγρότες να επιτρέπουν τη διέλευση, χαιρετώντας μάλιστα τους διερχόμενους οδηγούς, και την Τροχαία να επιβλέπει σε μικρή απόσταση. Στο μπλόκο της Νίκαιας αγρότες και κτηνοτρόφοι να δήλωναν ότι παραμένουν στις θέσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Στο σημείο, τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν συμβολικές δράσεις με ανταλλαγή ευχών και στιγμές επικοινωνίας με διερχόμενους οδηγούς.