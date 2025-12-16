Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος ενεπλάκη σε επεισόδιο τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12) στο Χαλάνδρι.

Το οπτικό υλικό, το οποίο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στην οδό Αποστολοπούλου, αποτυπώνει την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για την ακινητοποίηση του οχήματος στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ αυτών και ο ανήλικος. Οι αστυνομικοί, αφού αποβιβάστηκαν από τα περιπολικά, πλησίασαν το αυτοκίνητο με προτεταμένα τα όπλα, δίνοντας συνεχείς εντολές στους επιβαίνοντες να παραμείνουν ακίνητοι και να σβήσουν τη μηχανή.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ένας από τους επιβάτες, ηλικίας 15 ετών, είχε στην κατοχή του και έκρυβε επιμελώς ένα κουζινομάχαιρο, γεγονός που έγινε άμεσα αντιληπτό από τους αστυνομικούς.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του οχήματος, καθώς και του 15χρονου που έφερε το μαχαίρι, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο να σταματήσει στη διασταύρωση των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα στο Χαλάνδρι. Ο οδηγός, ωστόσο, αγνόησε τις εντολές και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, κινήθηκε παράνομα σε μονόδρομους, ωστόσο λίγο αργότερα, στο ύψος της οδού Αποστολοπούλου, το όχημα ακινητοποιήθηκε από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ελεύθεροι οι δύο νεαροί

Στο μεταξύ, ελεύθεροι αφέθηκαν οι δυο νεαροί.

Οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του γιου του βουλευτή, ο οποίος εντοπίστηκε από δυνάμεις της ΟΠΚΕ να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, ο συνοδηγός βρέθηκε να φέρει πάνω του κουζινομάχαιρο.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους, απείθεια και οπλοφορία, ανάλογα με την περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.