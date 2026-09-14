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Στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ένα παιδί από τη Χαλκιδική, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τσακάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της περιοχής του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, όπου βρισκόταν ο ανήλικος.

Σύμφωνα με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ), το παιδί βρισκόταν πριν από λίγες ημέρες στην παραλία του Νέου Μαρμαρά, όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι. Η ΚΟΜΑΘ επικοινώνησε με το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται το παιδί και, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, ο τραυματισμός του προκλήθηκε από επίθεση τσακαλιού.

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Το περιστατικό προκαλεί προβληματισμό, δεδομένου ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί πως πρόκειται πράγματι για τσακάλι, πρόκειται για ένα είδος της άγριας πανίδας που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο. Παράλληλα, στην παραλία της ευρύτερης περιοχής, ένας 55χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο πριν από δύο ημέρες και χρειάστηκε να λάβει ιατρική περίθαλψη, καθώς τραυματίστηκε στον αυχένα.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο περιστατικό με τραυματισμό παιδιού από άγριο ζώο είχε καταγραφεί στη Χαλκιδική τον Σεπτέμβριο του 2025. Τότε, ένα 5χρονο κορίτσι είχε δεχθεί επίθεση από λύκο.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ) εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για το νέο περιστατικό επίθεσης είδους της άγριας πανίδας σε παιδί, ενώ παράλληλα δηλώνει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του ανήλικου.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι «τα πρόσφατα γεγονότα, μαζί και με το περιστατικό της επίθεσης λύκου σε μικρό παιδί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας».