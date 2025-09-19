Συνεχίζονται οι εντάσεις στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών, στην Αγυιά Χανιών. Για τρίτο σερί βράδυ, σημειώθηκε συμπλοκή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 ατόμων.

Συγκεκριμένα, δύο Σουδανοί ενεπλάκησαν σε καβγά με ομάδα Αιγυπτίων και τραυματίστηκαν στο κεφάλι. Ο ένας νοσηλεύεται με αιμάτωμα και ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα. Η εν λόγω συμπλοκή προκάλεσε την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με 30 άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να επεμβαίνουν, για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Συνεχίζεται η αποσυμφόρηση

Σύμφωνα με την ertnews, στόχος των Αρχών είναι να αδειάσει πλήρως η εν λόγω δομή, μέχρι και αύριο, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, με τους δύο Σουδανούς να είναι τραυματίες στο νοσοκομείο, ενδέχεται να καθυστερήσει η αποχώρηση των ίδιων, καθώς και των ομοεθνών τους.

Το προηγούμενο διάστημα, ο αριθμός των φιλοξενούμενων στην Αγυιά έφτασε τους 1.139, ενώ μετά τις τελευταίες μετακινήσεις, φαίνεται πως φιλοξενούνται περίπου 500 άτομα.