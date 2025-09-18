Υπόμνημα σχετικό με την αποδέσμευση του εκθεσιακού-εργασιακού χώρου Αγυιάς ως χώρου υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών απέστειλε σήμερα Πέμπτη ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, στα αρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του υπομνήματος:

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17/9/25 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή, αναδείχτηκαν πολλά από τα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση του μεταναστευτικού στα Χανιά.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη ήταν ότι ο εκθεσιακός-εργασιακός χώρος της Αγυιάς είναι ακατάλληλος για την παραμονή μεταναστευτικών ροών του μεγέθους που καταλήγουν στην Π.Ε. Χανίων το τελευταίο διάστημα, διαμορφώντας μία κατάσταση μη διαχειρίσιμη. Η συσσώρευση τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών, που στις αρχές της εβδομάδας έφτασε τα 1.140 άτομα, σε χώρο ακατάλληλο, χωρίς στοιχειώδεις υγειονομικές συνθήκες, χωρίς τον απαιτούμενο αριθμό αστυνομικών και λιμενικών για τη φύλαξή τους καθώς και η παρατεταμένη παραμονή εκατοντάδων εξ αυτών για πολλές εβδομάδες στον ίδιο χώρο, έχει δημιουργήσει συνθήκες «εκρηκτικές», τόσο από υγειονομικής άποψης όσο και από πλευράς ασφάλειας.

Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, προκειμένου οι μετανάστες να αναχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά μεγάλες συγκεντρώσεις καθώς και παρατεταμένη διαμονή τους στον ούτως ή άλλως ακατάλληλο αυτό χώρο, κατάσταση που δημιούργησε το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα που βιώσαμε μόλις πρόσφατα.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εμπλεκόμενων φορέων και των αρμόδιων αρχών είναι εξαιρετική, ωστόσο ο χώρος είναι και παραμένει εκθεσιακός-εργασιακός.

Εκατόν είκοσι εργαζόμενοι και εκατοντάδες πολίτες που συναλλάσσονται με τις δύο υπηρεσίες – ΟΑΚ Α.Ε. και Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων – βρίσκονται στις ίδιες εγκαταστάσεις σε καθημερινή βάση, και επομένως δεν γίνεται η προσωρινή εξυπηρέτηση μιας έκτακτης ανάγκης να μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση.

Με χαρά ενημερωθήκαμε ότι έχει ξεκινήσει συντονισμένη προσπάθειά σας για τη γρήγορη μετεγκατάσταση των μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί με επιτυχία και σας ζητούμε την άμεση έναρξη διαδικασιών για την εύρεση και δημιουργία κατάλληλων προσωρινών χώρων υποδοχής και φιλοξενίας.

Διαμαρτυρία λιμενικών στα Χανιά – Ζητούν την άμεση αποσυμφόρηση της Αγυιάς

Σε έναν ρόλο διαφορετικό από αυτόν που τους έχουμε συνηθίσει, αυτόν των διαμαρτυρόμενων, λιμενικοί της δυτικής Κρήτης έχοντας στο πλευρό τους συναδέλφους τους από την ανατολική Κρήτη, αλλά και αστυνομικούς από τα Χανιά, πραγματοποίησαν το μεσημέρι ένστολη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων στο λιμάνι της Σούδας.



Κρατώντας ένα πανό με κεντρικό σύνθημα “Σταματήστε τη ντροπή” οι λιμενικοί ζήτησαν την αποσυμφόρηση του εκθεσιακού κέντρου της Αγυιάς, όπου όπως είπαν η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας αλλά και ενίσχυση του προσωπικού.

Ο Βασίλης Κατσικανδαράκης, πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, τόνισε: «Έχουμε επωμιστεί ένα βάρος που δεν μας αναλογεί, δεν θα επιτρέψουμε να παίζουν με την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος». Όπως τόνισε οι λιμενικοί έχουν πραγματοποιήσει 350 διασώσεις και συνολικά έχουν δώσει 19.000 ανθρώπους, αναλαμβάνοντας παράλληλα ρόλους δεσμοφυλάκων, τραυματιοφορέων και φαρμακοποιών, για να καλύψουν κενά άλλων φορέων.



Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές των προηγούμενων ημερών, αλλά και τα επεισόδια που ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στην Αγυιά αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Χανίων Στέλιος Σελινιωτάκης.



Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών.

