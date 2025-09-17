Σοβαρές συμπλοκές σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά στα Χανιά, όταν η διανομή του βραδινού φαγητού έγινε αφορμή για άγριο καβγά μεταξύ των φιλοξενούμενων. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά και απείλησε να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη, με τον χώρο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.

Η ένταση, σύμφωνα με το Zarpanews πυροδοτήθηκε μετά την άφιξη νέων ομάδων μεταναστών, οι οποίοι προστεθήκαν σε ένα ήδη αυξημένο πλήθος φιλοξενούμενων στο κέντρο κάτι που οδήγησε σε αντιδράσεις από τους φιλοξενούμενους που βρίσκονταν εκεί ήδη για αρκετές ημέρες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εξαγριωμένες ομάδες αλλοδαπών διαμαρτύρονταν γιατί ήθελαν να φύγουν, ενώ κάποιοι αντέδρασαν βίαια όταν τους πήραν το φαγητό τους άλλοι μετανάστες.

Η σύρραξη φάνηκε πως μπορούσε να κλιμακωθεί επικίνδυνα και ζητήθηκε η άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. για να αποτραπούν τα χειρότερα. Τελικά έπειτα από αρκετές ώρες έντασης, αποκαταστάθηκε η τάξη.

Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών οι εξεγερμένοι ξήλωσαν τον μεγάλο ηλεκτρολογικό πίνακα των εγκαταστάσεων και αποκόλλησαν τις λάμες εξαερισμού.

Μετά τη χθεσινοβραδινή αναχώρηση 166 ατόμων, στον χώρο παρέμειναν 1.013.